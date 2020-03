Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt ő is belátta. Lemondott, és a színházat is otthagyja. De hogyan lett Eszenyi Enikőből, a hatalomnak beszólogató igazgatóból a Fidesz kedvence, és miért nem mertek sokáig szembeszállni vele a munkatársai? ","shortLead":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt...","id":"202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891c9f84-62ee-4c31-8e83-4f422e092633","keywords":null,"link":"/360/202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","timestamp":"2020. március. 19. 19:40","title":"Drámai véget ért az Eszenyi-korszak a Vígben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","shortLead":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","id":"20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f1817-6d1e-4c09-9d24-02dcf99ae1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 20. 07:05","title":"Már 85 igazolt koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab már el is készült.","shortLead":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab...","id":"20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be99dae2-e219-4853-ab19-34cf7c8cd553","keywords":null,"link":"/elet/20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:56","title":"A vírus miatt maszkok gyártásába kezdett egy magyar ruhagyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött lett Németországban.","shortLead":"Angela Merkel német kancellár tévés beszédet mondott a koronavírus terjedése kapcsán. Fél nap alatt 2215 új fertőzött...","id":"20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc053c1a-da5f-414e-b013-bcf08ba93530","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Merkel_Le_kell_lassitani_honapokra_szet_kell_huzni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 19:32","title":"Merkel: Le kell lassítani, hónapokra szét kell húzni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán látható különleges logó időzítése kétszeresen is aktuális. Egyrészt Semmelweist 173 éve ezen a napon nevezték ki a bécsi közkórház szülészeti klinikájának vezető professzorává, másrészt ő jött rá elsőként, hogy a kézmosással jelentősen csökkenthető a betegségek terjedése.","shortLead":"A mai napon a világszerte nagyhatású magyar orvos, Semmelweis Ignác előtt tiszteleg a Google. A kereső főoldalán...","id":"20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62e966a-9627-4def-b849-a40e62fec6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05462293-64d8-4dad-ad83-35608ba9bf50","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_semmelweis_ignac_kezmosas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 20. 00:13","title":"Semmelweis Ignác előtt tiszteleg ma a Google, hiszen ő terjesztette el a kézmosást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014c7482-5a6a-4cdf-b145-27c82423b02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A koronavírus járvány mögött Soros György és Bill Gates, illetve a két üzletember haverjai állnak. A cél pedig az emberiség létszámának lecsökkentése – állítja Twitter üzenetében Piers Corbyn, a brit Munkáspárt távozófélben lévő vezetőjének, Jeremy Corbynnak a bátyja.","shortLead":"A koronavírus járvány mögött Soros György és Bill Gates, illetve a két üzletember haverjai állnak. A cél pedig...","id":"20200318_A_brit_Munkaspart_elnokenek_testvere_megfejtette_a_koronavirus_jarvany_okait__termeszetesen_Soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014c7482-5a6a-4cdf-b145-27c82423b02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ca196c-758c-4b8d-9718-05ed7b44086b","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_A_brit_Munkaspart_elnokenek_testvere_megfejtette_a_koronavirus_jarvany_okait__termeszetesen_Soros","timestamp":"2020. március. 18. 14:58","title":"A brit Munkáspárt elnökének testvére megfejtette a koronavírus járvány okait – természetesen Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]