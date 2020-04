Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kieső bevételüket próbálják így pótolni, de a gazdák nem nagyon örülnek neki, sokan ugyanis egyáltalán nem dolgoztak még földeken.","shortLead":"A kieső bevételüket próbálják így pótolni, de a gazdák nem nagyon örülnek neki, sokan ugyanis egyáltalán nem dolgoztak...","id":"20200406_idenymunka_franciaorszag_gazdak_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bc727e-326f-45f2-a980-3bf516b141bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_idenymunka_franciaorszag_gazdak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 06:10","title":"A munkáját elvesztő 200 ezer francia jelentkezett idénymunkásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"Az újdonság képességeiről sok mindent elárul, hogy 0-ról 200-ra alig több mint 7 másodperc alatt lő ki.","id":"20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73198ca8-4057-43e5-baf9-4238380bc46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e204b3-3d67-435f-9a69-414fa44914ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_alaposan_megkerik_a_legujabb_kozuti_mclaren_arat","timestamp":"2020. április. 07. 13:21","title":"Alaposan megkérik a legújabb közúti McLaren árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spórolni. 