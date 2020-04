Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat folyamatosan juttatják el a háztartásokba. Összefoglaló.","shortLead":"Az ország több településén is védőmaszkokat szereztek be az önkormányzatok a koronavírus-járvány miatt, a maszkokat...","id":"20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aa9a72-cefc-4bc8-8499-5074d3c5755a","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_onkormanyzat_koronavirus_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 06. 16:23","title":"Sok településen osztanak maszkot az önkormányzatok, Pécsen 150 ezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem kötelező telepíteni.","shortLead":"A szoftver tippeket és tanácsokat ad az állampolgároknak, illetve – a begyűjtött adatokkal – a tudósoknak is segít. Nem...","id":"20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd137ee2-e661-475a-a8a4-7ca6fbf22a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_nemetorszag_mobilapp_koronavirus_jarvany_gocpont","timestamp":"2020. április. 07. 16:03","title":"Németországban már mobilappal is küzdenek a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f199e807-11b4-4c98-8c54-d4f10cb05c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák döntése akár a dízelként született autóknak adhat új életet.","shortLead":"A franciák döntése akár a dízelként született autóknak adhat új életet.","id":"20200407_Minden_5_evnel_regebbi_autot_legalisan_lehet_elektromossa_alakitani_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f199e807-11b4-4c98-8c54-d4f10cb05c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ecbc1a-8645-429d-b88e-19e536333eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Minden_5_evnel_regebbi_autot_legalisan_lehet_elektromossa_alakitani_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 11:00","title":"Minden 5 évnél régebbi autót legálisan lehet elektromossá alakítani Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","shortLead":"A COVID-19 betegség Angliában szedi a legtöbb áldozatot.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91292732-ce2d-4d22-afaf-47e92f830d10","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_kiralysag_halaos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 06. 20:05","title":"5400-hoz közelít az elhunytak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer megbízhatatlan. Budapesten van a legtöbb koronavírusos. Folyamatosan frissülő cikkben számolunk be a magyaroroszági járványhelyzetről.","shortLead":"A Mentőszolgálat közben új gyorsteszttel szűri a fertőzésgyanús betegeket, pedig szakemberek szerint a módszer...","id":"20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b81d43-f1f0-472d-82c9-ee4a3988cebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat_jarvany_magyarorszag_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 08. 07:12","title":"Eddig 58-an haltak bele a koronavírusba Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","shortLead":"Az országban már több mint 350 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.","id":"20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdc746d-3654-42e8-9906-d67b2cc7dde1","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Egyesult_Allamok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 20:28","title":"Az Egyesült Államokban már több mint 10 ezren meghaltak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létesítményben 150 ember gyógyulhat.","shortLead":"A létesítményben 150 ember gyógyulhat.","id":"20200406_koronavirus_kiskunhalas_jarvanykorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a5c80-6ff3-4d7a-9d4c-083b48e844a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_kiskunhalas_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. április. 06. 22:07","title":"Így épült fel a kiskunhalasi járványkórház – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]