[{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","shortLead":"Zágrábban pedig elhagyta a karantént egy 33 éves nő, akár két év börtönt is kaphat.","id":"20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc0bf14-22d0-472c-bde3-4cb5d6f027be","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Ismet_meghalt_egy_kozepkoru_korabban_egeszseges_beteg_Horvatorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 15:12","title":"Újabb középkorú, korábban egészséges áldozata van a koronavírusnak Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói függnek a vadállatoktól. Amíg nincs megfelelő alternatíva nekik, addig fennmarad a veszélye, hogy a vadállatokkal illegálisan fognak kereskedni – véli az ENSZ biodiverzitásért felelős igazgatója.","shortLead":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói...","id":"20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d83cc-75b2-4b43-96e4-476ce4d5ef52","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 06. 14:29","title":"Betiltaná a vadállatpiacokat az ENSZ szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","shortLead":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","id":"20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ace5f5-4d3f-4be9-a1d3-f26b6549ffd4","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","timestamp":"2020. április. 07. 20:03","title":"Matthew McConaughey nagyon boldoggá tett pár nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","shortLead":"Az idei Húsvéti Fesztivál elmarad, a turisták jobban teszik, ha el sem indulnak a faluba.","id":"20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb989b-ceb4-433c-970d-2b8129f75092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed18c-2897-40a2-a316-9c6b4d826f95","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_rendorseg_holloko_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 08:09","title":"Rendőrt hívnak Hollókőn a turistákra, ha elözönlik húsvétkor a települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363f36aa-13a6-4ef5-a1a4-73a2c4b2bc90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"New Yorkban most ért a csúcspontjára a járvány.","shortLead":"New Yorkban most ért a csúcspontjára a járvány.","id":"20200407_new_york_koronavirus_aldozat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363f36aa-13a6-4ef5-a1a4-73a2c4b2bc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddf68fc-1aff-47e6-97c7-628aeb419b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_new_york_koronavirus_aldozat_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 18:21","title":"Rekordszámú áldozat New York államban, 731 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bajmóc korábbi polgármestere és egy idős nő halt meg a betegség miatt.","shortLead":"Bajmóc korábbi polgármestere és egy idős nő halt meg a betegség miatt.","id":"20200406_szlovakia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7c4210-2308-4c5e-a2e0-814b207885f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfdbe1c-3018-474a-a0e5-8ae055dd1f75","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 17:59","title":"Szlovákiában ketten is meghaltak a járványban, egyiküket többször is negatívra tesztelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","shortLead":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","id":"20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921418cc-9c2b-4b3a-94e2-4616ac40a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","timestamp":"2020. április. 07. 15:03","title":"A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]