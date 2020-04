Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban nagypénteken, az eseményt az interneten élőben közvetítik, és együtténeklésre biztatják a nézőket.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére fel fog csendülni Johann Sebastian Bach János-passiója a lipcsei Tamás-templomban...","id":"20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a9f0c1-351b-4a44-922d-99e42d4688ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3394c7e2-fc76-45a3-9812-693c55f40d24","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_lipcsei_Janospassio_is_az_internetre_koltozik","timestamp":"2020. április. 09. 08:56","title":"A lipcsei János-passió is az internetre költözik nagypénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ee8873-f1d3-4eb6-869a-9184e0ad570e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rugalmasan alkalmazkodott a termelői piac a körülményekhez: mivel a házhoz szállítás hosszú távon nem lett volna fenntartható, egy érintkezésmentes „drive in” megoldást is bevezettek Dunakeszin, hogy közösségi összefogással biztosítsák a termelők megélhetését. ","shortLead":"Rugalmasan alkalmazkodott a termelői piac a körülményekhez: mivel a házhoz szállítás hosszú távon nem lett volna...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_kereskedelem_erintkezesmentes_vasarlas_piac_dunakeszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ee8873-f1d3-4eb6-869a-9184e0ad570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f35bb88-0ce7-4f99-a884-cdfb3a74b871","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_kereskedelem_erintkezesmentes_vasarlas_piac_dunakeszi","timestamp":"2020. április. 08. 12:01","title":"Járhatunk piacra érintkezésmentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"Földes Petra-Peer Krisztina","category":"elet","description":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok nappalijába költöztünk. Hogyan lesz a virtuális jelenlét, a virtuális kapcsolattartás élhető és megerősítő minden érintett számára? Röviden úgy, ha megtanulunk egy kicsit gondolkodni egymás fejével, érezni egymás szívével. Pont, mint a valós kontaktuson alapuló kapcsolatban. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"HIÁNYOZTOK – jelenik meg az üzenet üresen kongó iskolák ablakában, miközben a valóságban egyenesen a családok...","id":"20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1b1cc1-0890-4030-891b-6307706ac079","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Digitalis_oktatas_A_csaladi_otthonok_gyarmatositasa","timestamp":"2020. április. 08. 09:35","title":"Digitális oktatás: a családi otthonok gyarmatosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","shortLead":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c86cef5-57fd-453c-b645-e3dc796bad71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","timestamp":"2020. április. 08. 18:33","title":"Valószínűleg széklettel is képes fertőzni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik terméket is fejleszt a zenekedvelőknek.\r

","shortLead":"Arra utaló jelek szerint az Apple nem elégszik meg az AirPods fülhallgatóból nyújtott jelenlegi kínálatával, két másik...","id":"20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1872bf1b-b360-41c4-aaf7-a8046c893287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_apple_airpods_x_over_ear_headphones_fulhallgato_fejhallgato_wwdc_2020","timestamp":"2020. április. 09. 10:03","title":"Két új fülesen is dolgozhatnak az Apple-nél, az egyik egy telefon árába kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","id":"20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b0abb5-8431-4b88-a5ac-e9ea8a370575","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","timestamp":"2020. április. 08. 11:10","title":"77 millió forint jut egy családi animációs filmre, Pálfi Györgynek már nem jutott támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]