[{"available":true,"c_guid":"06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","shortLead":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","id":"20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab01930-c8f5-4c92-9fb8-04888f010dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. április. 09. 11:21","title":"900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","shortLead":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","id":"20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921418cc-9c2b-4b3a-94e2-4616ac40a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","timestamp":"2020. április. 07. 15:03","title":"A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","shortLead":"Világszerte hatékonyabbá válhat a COVID-19 elleni védekezés a Pécsi Tudományegyetem felfedezésének köszönhetően. ","id":"20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c86cef5-57fd-453c-b645-e3dc796bad71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_pecsi_tudomanyegyetem_kutatas","timestamp":"2020. április. 08. 18:33","title":"Valószínűleg széklettel is képes fertőzni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint ez teljesítménybeli eltéréséket is okoz. A gyártó közleményben védi az igazát, kérdés, elég lesz-e ez a meggyőzéshez.","shortLead":"Piactól függően másmilyen lapkakészletet tesz a Samsung Galaxy telefonjaiba, és vannak, akik szerint...","id":"20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd931f81-4899-4f39-9634-84c17d365755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_samsung_exynos_snapdragon_lapka_kulonbseg","timestamp":"2020. április. 08. 09:33","title":"A Samsung szerint nem is gyengébb ez európai telefonokba tett chip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","shortLead":"Májusban lett volna három koncertje is, a szervezők átütemezték. Januárig kell várni Falusi Mariann koncertjére is.","id":"20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a96941-0fd0-4f3d-8c81-788496bda2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e073d05-cd21-40b5-b365-705a02e1f86d","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_A_jarvany_miatt_jovo_januarig_csuszik_Presser_Gabor_koncertje","timestamp":"2020. április. 08. 13:03","title":"A járvány miatt jövő januárig csúszik Presser Gábor koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","shortLead":"A kormány a vírus előtt jóval indított diplomamentő-programot, de nem vár tovább. ","id":"20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fe44b-bcf8-4407-923d-d88fef3b7c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec21b8c-1bc2-4852-a280-995f5fb6f6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Palkovics_diploma_nyelvvizsga_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:39","title":"Palkovics megerősítette: a nyáron államvizsgázók is megkapják a diplomát nyelvvizsga nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","shortLead":"Több büntetőeljárás is folyamatban, a készletek útja sokszor követhetetlen.","id":"20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8f1b2b-550f-4a22-97e1-b72b1a1ab606","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_korhazparancsnok_feljelentes_eltunt_felszereles","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Maszkok és fertőtlenítőszerek tűnnek el a kórházakból, több feljelentést is tettek már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte. Ez meglehetősen magas szám, ám a Göttingeni Egyetem kutatóinak modellszámításai szerint valószínűleg messze nem fedi a valóságot.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta a hivatalos statisztikák szerint a mai napig több mint 1,4 millió fertőzöttet...","id":"20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f003-a3fb-4907-b5e2-0be6c504d676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_koronavirus_jarvany_kutatas_felmeres","timestamp":"2020. április. 08. 20:13","title":"Kiszámolták: 16-szor annyi koronavírus-fertőzött lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]