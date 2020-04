Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szállítmány Kínából jön.","shortLead":"A szállítmány Kínából jön.","id":"20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07176344-e946-42c7-8b65-c71dd5f731cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_lelegeztetogep_arcmaszk_koronavirus_jarvany_kina_szallitmany_magyar_levente","timestamp":"2020. április. 08. 12:46","title":"140 lélegeztetőgép és 5 millió maszk érkezik szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Reméli, hogy a fővárosból nem lesz gócpont. ","shortLead":"A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is –...","id":"20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa80a96-2d91-4787-b2e3-d3196b0072ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_karacsony_gergely_fopolgarmester_koronavirus_lezaras_budapest","timestamp":"2020. április. 08. 17:18","title":"Karácsony: Húsvétra erősebb korlátozó intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat tisztelő állampolgárok példaképek, főleg százévesen.","id":"20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2c7633-5c3c-4b84-bd9a-d18d6fcd9ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d36b058-20a8-46b5-be9e-1afbc0196e8a","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Orban_Viktor_bemutatja_ilyen_egy_karantenszulinap","timestamp":"2020. április. 09. 09:51","title":"Orbán Viktor bemutatja: ilyen egy karanténszülinap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye Franco spanyolországi diktatúrája óta – mondta a HVG-nek Anton Sekovcov, a Bécsi Egyetem oktatója. A csütörtökön megjelenő hetilap Fókusz rovatában Orbán Viktor vírusellenes védekezésének politikai vetületéről lesz szó.","shortLead":"A magyarországi rendeleti kormányzás kétségtelenül az európai szélsőjobboldali mozgalmak legnagyobb teljesítménye...","id":"20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59761be8-ec26-4890-a37f-983a01216bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4eba8c3-6479-4f8f-862c-15d1973db2d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Diadalmenetre_keszult_Orban_de_a_koronavirus_a_rajtvonalra_kuldte","timestamp":"2020. április. 08. 16:35","title":"Diadalmenetre készült Orbán, de a koronavírus a rajtvonalra küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","shortLead":"Összesen 15 tagállam néppárti képviselői támogatják az indítványt.","id":"20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=571bc288-870e-4c72-be97-1deb183d86c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6798a492-7566-44f0-ac7a-f246d9ce9d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Levelben_kovetelik_a_fideszes_kepviselok_kizarasat_a_Neppartbol","timestamp":"2020. április. 09. 10:49","title":"Levélben követelik a fideszes képviselők kizárását a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","shortLead":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","id":"20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c7db-81e7-44c3-ab2d-c6f6b582b38d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","timestamp":"2020. április. 08. 10:52","title":"Videón, ahogyan összetört Manhattanben egy szuperritka Gemballa Mirage GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bb7c8c-6909-4046-a2d1-a5fc5e64c707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó Lászlón kívül a szegedi egyetem vezetése és a megyei közgyűlés alelnöke, valamint tucatnyinál több újságíró ment el a rendezvényre, de a képek tanúsága szerint csak a felszereléseket átadó kínai delegáció tagjai viseltek védőeszközt.","shortLead":"Rovó Lászlón kívül a szegedi egyetem vezetése és a megyei közgyűlés alelnöke, valamint tucatnyinál több újságíró ment...","id":"20200409_rovo_laszlo_maszkot_vett_at_maszk_nelkul_tomegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bb7c8c-6909-4046-a2d1-a5fc5e64c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12092aab-2fdd-4fa5-9a27-1d93df43b948","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_rovo_laszlo_maszkot_vett_at_maszk_nelkul_tomegben","timestamp":"2020. április. 09. 15:22","title":"A koronavírust elkapó szegedi rektor maszkok átadásán járt, védőmaszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]