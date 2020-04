Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni, hogy mi lesz azokkal, akik a járvány hatására idehaza vagy külföldön már elveszítették állásukat, vagy akik eddig feketén kapták a bérüket. ","shortLead":"Miközben a kormány gazdaságvédelmi programjának számos eleme a magas jövedelműek számára kedvező, továbbra sem tudni...","id":"20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df450b3f-2e8c-4f67-b7ff-0633eb448489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248f07c6-0df5-46b6-b969-7837ff241896","keywords":null,"link":"/360/20200409_Orbani_valsagkezeles_a_fociban_ez_tizenegyes","timestamp":"2020. április. 09. 14:30","title":"Orbán csomagjából egész ágazatok maradtak ki, Mészáros ismét előnyből indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba visszakerülve bevihetik a koronavírust, ezért azt kérte a kormánytól, minden visszakerülőt teszteljenek le. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint rendszerszintű probléma, hogy a kórházban más betegséggel kezelt idősek az idősotthonba...","id":"20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61c4596-ff6b-422c-bc85-6ca22ddff86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_Karacsony_idosotthon_koronavirus_muller","timestamp":"2020. április. 08. 18:27","title":"Karácsony: Kórházból kerülhetett be a koronavírus az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","shortLead":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","id":"20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b9d701-f043-499d-8226-d0c7d23f179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","timestamp":"2020. április. 08. 06:40","title":"Óriási kereskedelmi háború alakult ki a kínai szájmaszkokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","shortLead":"Egy ilyen lehetőségnek itthon is sokan örülnének.","id":"20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3875a4a-4c54-402d-9e67-667e2b9a40da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_Hasznalt_elektromos_autok_vasarlasaba_is_beszall_az_allam_Hollandiaban","timestamp":"2020. április. 09. 13:54","title":"Használt elektromos autók vásárlásába is beszáll az állam Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","shortLead":"Hét újabb pályázatot támogat a Nemzeti Filmintézet.\r

","id":"20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f4a2f6-c6c4-40d9-b00f-86681229f345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b0abb5-8431-4b88-a5ac-e9ea8a370575","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_77_millio_forint_jut_egy_csaladi_animacios_filmre_Palfi_Gyorgynek_mar_nem_jutott_tamogatas","timestamp":"2020. április. 08. 11:10","title":"77 millió forint jut egy családi animációs filmre, Pálfi Györgynek már nem jutott támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és a nemzetközi közösségen múlik, hogy a Moszkva támogatását élvező rezsimre mi vár most.","shortLead":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és...","id":"20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481483a-45f8-4e7b-a549-770f172b3459","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","timestamp":"2020. április. 08. 18:58","title":"OPCW: Az Aszad-rezsim áll a 2017-es gáztámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein.","shortLead":"A Telekom csütörtökön elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas...","id":"20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1facc4-20da-41f6-a73c-b74b7ac91351","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_telekom_5g_halozat_budapest_zalaegerszeg_dijcsomag","timestamp":"2020. április. 09. 09:13","title":"Elindult az 5G a Telekomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d80c5d3-59c9-4bbb-b825-c12ebb98f6b3","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Európa az életbiztosításunk – állítja Michael Roth, a német kormány Európa-ügyi államtitkára, aki szerint a liberális demokráciák népszerűségét hozza el a mostani válság. A szociáldemokrata politikus nem érti, miért nem volt hajlandó az Orbán-kormány korlátozni a magyar felhatalmazási törvény hatályát. Várja, hogy a jövőben rendszeres jogállami vizsgálat alá essenek a tagállamok, és pénzzel is büntessék a vétkezőket.","shortLead":"Európa az életbiztosításunk – állítja Michael Roth, a német kormány Európa-ügyi államtitkára, aki szerint a liberális...","id":"20200409_Nemet_Europaugy_allamtitkar_illiberalis_tarsadalmaknak_nincs_helyuk_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d80c5d3-59c9-4bbb-b825-c12ebb98f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85daf082-45b6-4267-b7e0-1913ee3fd597","keywords":null,"link":"/360/20200409_Nemet_Europaugy_allamtitkar_illiberalis_tarsadalmaknak_nincs_helyuk_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:00","title":"Német Európa-ügyi államtitkár: Illiberális társadalmaknak nincs helyük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]