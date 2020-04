Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely pontján szükség lehet.","shortLead":"Hetente 100 ezer darab arcvédő plexit gyártana dobbőr helyett a D'Addario, egészen addig, amíg arra a világ valamely...","id":"20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2f26e0-cba3-470a-ac22-5ad0e3db9d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e6b61-bac8-4cda-af36-a55e31f6718c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_koronavirus_jarvany_dob_dobbor_arcmaszk_ddarios_evans_g2","timestamp":"2020. április. 09. 18:03","title":"Eddig dobbőröket gyártottak, most áttértek az arcvédőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Szombaton van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő, a koronavírus azonban visszaküldte a rajtvonalra. Némi önsajnálat után Orbán Viktor megtalálta a módját, hogy ezt a versenyt is ő nyerje: kiéhezteti, kiiktatja és még le is terheli megmaradt politikai ellenfeleit. Politikájának első vesztese a jogállam.","shortLead":"Szombaton van a fülkeforradalom tizedik évfordulója. Diadalkörre készült tehát ezekben a napokban a magyar kormányfő...","id":"202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a47a0f7-cd96-4bd3-bf25-87d4f2a0e823","keywords":null,"link":"/360/202015__orban_akcioterve__harom_csapas_az_ellenzekre__uj_kommunikacios_panelek__pallos_korona","timestamp":"2020. április. 10. 08:15","title":"Orbán átgondolta, mit tett 2008-ban, és mindazt megtiltotta az ellenzékének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati érettségit. Aki nem felvételizik, érettségizhet jövőre is. A kormány jövő héten dönt az ügyben - közölte Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. ","shortLead":"Az oktatásért felelős akciócsoport azt javasolta, néhány kivételtől eltekintve ne tartsanak szóbeli és gyakorlati...","id":"20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cd7328-c4a1-41b4-b441-8052f03ab38b","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Csak_irasbeli_erettsegi_lesz_iden_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 11:37","title":"Csak írásbeli érettségi lehet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","shortLead":"Így is elüthető a karanténban töltött idő.","id":"20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e555026-8267-427b-80c8-ecc8c70c35bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343d54ad-5b45-48ed-baa6-4840341d14a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_tojasfestes_minta_tojasmuzeum_zengovarkony_husvet","timestamp":"2020. április. 09. 09:45","title":"Érdekli a tojásfestés? Letölthető mintákat tesz közzé az egyik híres tojásmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","shortLead":"Heteket töltött a kórházban. Teljesen felgyógyult.","id":"20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c77c2-4733-4ede-aac5-38731a51b2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf48f335-2c43-4a76-b4db-4671af1208a3","keywords":null,"link":"/elet/20200408_taps_nagypapa_koronavirus_korhaz","timestamp":"2020. április. 08. 10:02","title":"Tapsvihart kapott a 84 éves nagypapa, aki legyőzte a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","shortLead":"A 18 éves elkövető mindössze egy mobiltelefont szerzett áldozataitól.","id":"20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b025238-a5bb-45b4-8b9b-2cff133e9f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d09f4b-b5fc-4f32-a2a2-69cac5753926","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Elfogtak_a_roman_ferfit_aki_baltaval_olt_meg_ket_embert_Nagykoroson","timestamp":"2020. április. 09. 07:58","title":"Elfogták a román férfit, aki baltával ölt meg két embert Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy hónap csúszással, de a Google végre kiadta a Chrome böngésző új verzióját.","shortLead":"Nagyjából egy hónap csúszással, de a Google végre kiadta a Chrome böngésző új verzióját.","id":"20200408_google_chrome_81_bongeszo_szoftverfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14ac3fe-be66-445b-87cb-70d33a63cac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_google_chrome_81_bongeszo_szoftverfrissites","timestamp":"2020. április. 08. 15:08","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, végre megjött az új változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]