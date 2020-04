Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","shortLead":"A kapcsolatok járvány idején is fontosak.","id":"20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd7425-6d5e-4277-831b-a95ed0172323","keywords":null,"link":"/elet/20200410_szijjarto_peter_koronavirus_maszk_lelegeztetogep_kina","timestamp":"2020. április. 10. 19:22","title":"Szijjártó Péter a járvány PR-lovagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A becsült leütési ár sokszorosáért keltek el Beatles-relikviák egy online árverésen, amelyet a legendás együttes feloszlásának 50. évfordulójához időzítve tartottak az Egyesült Államokban.\r

Ahhoz azonban, hogy az USA váljon a világ legnagyobb gócpontjává, több kellett a kezdeti ügyetlenkedésnél: például a járványügyesek évekkel ezelőtti kispadra ültetése és több Kasszandra-jóslat látszólagos semmibe vétele.","shortLead":"Kapkodás, könnyelmű és csúnyán öregedő nyilatkozatok után régen elkopott frázisok pufogtatásával igyekszik...","id":"202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2f613-be94-424b-8ef6-1993520d71d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe99e2-a62c-4305-aed4-453af229dd9e","keywords":null,"link":"/vilag.usa/202004210_covid19_usa_trump_kaosz_tehetetlenkedes_az_amerikai_koronavirusjarvany_kezeleseben","timestamp":"2020. április. 10. 20:45","title":"Kódolva volt, hogy az USA lesz a járvány új gócpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória - Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét ember elhunyt. Világszerte sok helyen még így is rosszabb a helyzet, egyedül Milánó megyében 600 halálos áldozatot szedett a koronavírus az idősotthonokban. Egy olasz orvos fogalmazta meg, hogy a járvány terroristaként tör be ezekre a helyekre, ahol senkit sem kímél. ","shortLead":"Gócpont alakult ki az egyik fővárosi idősek otthonában, ahol péntekig 151 koronavírusos beteget diagnosztizáltak, hét...","id":"20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86bd53f-c394-4527-a060-fe9a73ec688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f811de-4f74-4aaa-bc1d-09758c99c0d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_Gyorsan_eszkalalodott_a_helyzet_a_fovarosi_idosek_otthonaban","timestamp":"2020. április. 10. 13:00","title":"\"Úgy tör be a koronavírus-járvány az idősotthonokba, mint egy terrorista\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"A pluszpénzekről szóló határozat már meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0627dd8a-786e-4ece-851c-d5e87b580075","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_kormanyhatarozat_migracio_magyar_kozlony_belugyminiszterium_tobbletforras","timestamp":"2020. április. 10. 17:10","title":"Járvány van, de újabb milliárdok mennek a “rendkívüli migrációs nyomás kezelésére”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","shortLead":"A koronavírus miatt sok minden máshogy történik most.","id":"20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c4567a-c381-4c2f-afd5-de2facb49f73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_dron_koronavirus_futballista_focista_dij_olaszorszag_jarvany","timestamp":"2020. április. 10. 19:10","title":"A járvány miatt drón vitte ki a hónap játékosa díjat egy brazil focistának – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri hüllőcsalád, a tanystropheidae közeli rokona lehet.","shortLead":"Eddig ismeretlen, ősi hüllőfajt azonosítottak egy brazíliai kövület alapján, a faj a rejtélyes, kihalt tengeri...","id":"20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71124a6b-b543-4e9f-b63d-b8a4a34cc012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3b8b1e-3ac6-48d6-9104-bb677f7d8459","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_ismeretlen_hullofaj_brazilia_elessaurus_gondwanoccidens_tanystropheidae_rokona","timestamp":"2020. április. 11. 16:03","title":"Rejtélyes hüllő rokonának maradványaira bukkanhattak, a Gyűrűk Urából adtak neki nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]