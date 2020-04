Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp olyan, mint Hollywood a nőkkel.","shortLead":"Tom Hanks köszöni, jól van, első alkalommal vett öltönyt a betegsége óta, és azt is megállapította, hogy a láz épp...","id":"20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=019d2065-d0ea-43ce-9228-e2a8c63f5505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f5adf4-958b-4e66-9d34-12a0885c2ae2","keywords":null,"link":"/kultura/20200412_koronavirus_tom_hanks_snl","timestamp":"2020. április. 12. 09:29","title":"A koronavírusból felgyógyult Tom Hanks volt a Saturday Night Live házigazdája otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból, hogy egyetlen értesítés se zavarja a nyugalmát.","shortLead":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból...","id":"20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6519ca5-a3c6-404a-8f44-ce27d16a5764","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","timestamp":"2020. április. 10. 21:11","title":"Jön a Facebook-funkció, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről könyvtárnyi kötet értekezik, mi most csak annyival tisztelgünk a Fab Four előtt, hogy összeállítottuk, melyik szerintünk a tíz legjobb daluk.\r

\r

","shortLead":"Fél évszázaddal ezelőtt lett hivatalos, hogy megszűnik a poptörténet legfontosabb zenekara. A Beatles jelentőségéről...","id":"20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e619-8e02-4a9b-8e9d-20eaf14264f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ee44fc-a9f7-4672-99c8-206b454f2a6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200411_Ime_a_tiz_legjobb_Beatlesdal","timestamp":"2020. április. 11. 09:38","title":"Íme, a tíz legjobb Beatles-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","shortLead":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","id":"20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a826aa-cd1c-4f59-96ba-ea23c5f2fa3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","timestamp":"2020. április. 10. 17:42","title":"Azt hitték, kigyógyultak, most újra pozitív lett 91 ember koronavírus-tesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ezen a napon közölte a sajtó Paul McCartney kérdés-felelek formában megfogalmazott közleményét, amelyben arról beszél, hogy vége a Lennon-McCartney együttműködésnek, s ezzel a Fab Fournak is.","shortLead":"Ezen a napon közölte a sajtó Paul McCartney kérdés-felelek formában megfogalmazott közleményét, amelyben arról beszél...","id":"20200410_50_eve_oszlott_fel_a_Beatles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02d81d4e-aa65-4897-8947-16b81e2ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fbf3b-3169-4866-8c7b-58cad42140ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200410_50_eve_oszlott_fel_a_Beatles","timestamp":"2020. április. 10. 09:47","title":"50 éve oszlott fel a Beatles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","shortLead":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","id":"20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524186f8-c1d6-4d88-9352-ff9eac987c46","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","timestamp":"2020. április. 11. 13:23","title":"Olaszországban kinyithatnak a könyvesboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","shortLead":"Nem igazán értették, miért ne bulizhatnának egyet a francia Riviérán. ","id":"20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20c4931-a502-456a-9a5a-0bbdcbec33c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ddb8d5-9fd0-4ca1-869f-ba7fa27833a9","keywords":null,"link":"/elet/20200411_kijarasi_tilalom_luxusparti_magangep_riviera","timestamp":"2020. április. 11. 13:49","title":"Rendőrök küldték vissza a leszállópályáról a kijárási tilalom alatt luxuspartira érkező magángép utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le a lakókat. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint az újabb fertőzésekre azután derült fény, hogy a főváros saját költségből tesztelte le...","id":"20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eec8de3-2132-429a-a0e3-e419dd5fc24c","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Karacsony_koronavirusf_ertozottet_Rozsa_utcai_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 15:05","title":"Hatvan koronavírus-fertőzöttet találtak a Rózsa utcai idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]