[{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kötelet is készített a neandervölgyi ember, a kutatók közvetlen bizonyítékot találtak a tevékenységre. A lelet alapján úgy tűnik, az ősi emberfélének a számokról is volt némi fogalma.","shortLead":"Kötelet is készített a neandervölgyi ember, a kutatók közvetlen bizonyítékot találtak a tevékenységre. A lelet alapján...","id":"20200411_neandervolgyi_ember_kotelkeszites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9566b69-ee81-4525-8a14-9368698d1c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_neandervolgyi_ember_kotelkeszites","timestamp":"2020. április. 11. 18:03","title":"Egy kötéldarab azt sugallja, hogy a neandervölgyi embernek még a számokról is volt fogalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","shortLead":"Világszerte egyre több a koronavírusos beteg, Magyarországon 1458 fertőzöttet tartanak nyilván.","id":"20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5224a-472b-4e59-bafb-e4554a47da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Orban_Viktor_A_kolni_a_fiokban_marad","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Orbán Viktor: \"A kölni a fiókban marad\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely a papírokat.","shortLead":"A fővárosi fenntartású idősotthonok működése mindenben megfelelt a jogszabályoknak - mutatta be Karácsony Gergely...","id":"20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1393bc4-0c0f-40d3-b24e-7b792285eef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4b223-e930-4fa2-9cac-8935fd71e329","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_karacsony_idosotthon_ellenorzes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 13:18","title":"Újabb dokumentumokat mutatott be Karácsony: a kormányzati ellenőrzések mindent rendben találtak az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","shortLead":"A hatoslottó-sorsoláson a következő számokat húzták ki: 3, 5, 25, 26, 39, 45.","id":"20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494180b-dcc1-44b2-892e-01f46f429cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Ket_telitalalatos_is_volt_a_hatoslotton","timestamp":"2020. április. 12. 19:25","title":"Két telitalálatos is volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu egyik olvasója szerint nagypénteken kapták a telefont, hogy keddig vigyék el idős rokonukat.","shortLead":"A 24.hu egyik olvasója szerint nagypénteken kapták a telefont, hogy keddig vigyék el idős rokonukat.","id":"20200413_korhaz_beteg_koronavirus_hazakuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6207c116-d0b7-4a4b-93df-8f0d67b63283","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_korhaz_beteg_koronavirus_hazakuldes","timestamp":"2020. április. 13. 09:11","title":"Folyamatos ellátásra szoruló betegeket is hazaküldenek a Jahn Ferenc kórházból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában...","id":"20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229e98e2-a867-411f-87ea-f0b1763539b1","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 20:40","title":"Újratervezi magát a sportvilág a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458e98f1-e2e1-4d52-a582-37e561a70f13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap közzétett napi adataiból.","shortLead":"Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult - derült ki...","id":"20200412_A_spanyol_fertozottek_harmada_mar_meggyogyult_de_meg_mindig_619en_hunytak_el_24_ora_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=458e98f1-e2e1-4d52-a582-37e561a70f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8324045f-55e2-4c69-b71a-7a542735557f","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_spanyol_fertozottek_harmada_mar_meggyogyult_de_meg_mindig_619en_hunytak_el_24_ora_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 13:38","title":"A spanyol fertőzöttek harmada már meggyógyult, de még mindig 619-en hunytak el 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]