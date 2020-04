Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","shortLead":"A betegek száma 120 fővel emelkedett péntekhez képest.","id":"20200411_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea0d9dd-d4d5-4afa-afd0-c03cf8cecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad0a538-d368-4239-8a9e-3c9293efa9cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_koronavirus","timestamp":"2020. április. 11. 07:51","title":"1310-re nőtt a koronavírusos betegek száma Magyarországon, 8 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó fedélzetén, s ezzel 550-re emelkedett a hajón talált pozitív esetek száma - közölte az amerikai haditengerészet a weboldalán szombaton.","shortLead":"A legénység újabb 103 tagjának fertőzöttségét mutatták ki a koronavírustesztek a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó...","id":"20200412_koronavirus_hadihajo_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b752f023-9e5f-44db-8172-25cbaf9ed721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7ccbc6-d94f-44b5-9393-ee85c4752822","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_hadihajo_usa","timestamp":"2020. április. 12. 08:36","title":"Már 550 koronavírusos beteg van a botrány övezte amerikai hadihajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba53d655-51a8-4e92-b512-bd1549c10545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló terepjáróképességű, de teljesen elavult autóban villanymotor váltotta a jó öreg benzines egységet.","shortLead":"A kiváló terepjáróképességű, de teljesen elavult autóban villanymotor váltotta a jó öreg benzines egységet.","id":"20200412_elektromos_lett_a_kozel_5_evtizedeje_gyartott_uaz_terepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba53d655-51a8-4e92-b512-bd1549c10545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0330e6bb-5b95-47d3-9a7a-6c3c2260cc4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200412_elektromos_lett_a_kozel_5_evtizedeje_gyartott_uaz_terepjaro","timestamp":"2020. április. 12. 06:41","title":"Elektromos lett a közel 5 évtizedeje gyártott UAZ terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom életbe lépése előtti órákban tömegesen hagyták el otthonaikat.","shortLead":"Lemond tisztségéről Suleyman Soylu török belügyminiszter, mivel a nagyvárosokban élők a hét végi kijárási tilalom...","id":"20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158d948f-f9eb-4bc9-abe6-d5344c5d4bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6b5431-27dd-458f-9328-c85ff9833c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_torokok_fegyelmezetlensege_miatt_lemondott_a_belugyminiszter","timestamp":"2020. április. 12. 21:51","title":"A törökök fegyelmezetlensége miatt lemondott a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyra otthonában találtak rá pénteken","shortLead":"Az asszonyra otthonában találtak rá pénteken","id":"20200411_Megoltek_egy_89_eves_asszonyt_Galgagutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1cb790-9ad0-4429-b90e-0af615e3dd68","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Megoltek_egy_89_eves_asszonyt_Galgagutan","timestamp":"2020. április. 11. 09:35","title":"Megöltek egy 89 éves asszonyt Galgagután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai...","id":"20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24057e-987c-4920-ac89-4711eb004e71","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 08:54","title":"Von der Leyen: Lehet, hogy egész évben el kell különíteni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]