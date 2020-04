Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők egészséges élethez való joga.","shortLead":"Berényi Marianne szerint a kötelező ágyfelszabadítás veszélyezteti a vizsgálatot és sérül a kezelést igénylő csecsemők...","id":"20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4728768-d6fc-4669-aebe-bbfe907b9a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_emmi_szent_margit_korhaz_agyfelszabaditas_koronavirus_jarvany_berenyi_marienne","timestamp":"2020. április. 14. 18:55","title":"Kikelt az Emmi utasítása miatt a Szent Margit Kórház osztályvezető főorvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","shortLead":"A FIFA alelnöke szerint ebben az évben nem igazán lehet majd nemzetközi meccseket rendezni.\r

","id":"20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec760d2a-1231-4ea0-ac3d-154d1c99a208","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_foci_nemzetkozi_valogatott_merkozesek_fifa","timestamp":"2020. április. 14. 14:09","title":"Lehet, hogy ennyi volt idén a nemzetközi foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed második, sokak szerint legjobb része.","shortLead":"A Ubisoft saját akcióval segíti az otthon maradtakat: április 17-ig fizetés nélkül tölthető az Assassin’s Creed...","id":"20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a0632ed-ea06-410c-a048-bc7dd6f95a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df93005-a945-48e8-9ed1-386c0ef8b4cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_assassins_creed_2_letoltes_ingyen_pc_jatek","timestamp":"2020. április. 14. 19:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb Assassin's Creed, ha siet, örökre megtarthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába egy 2,3 tonnás hegyomlás, mégis úgy gyorsul, mint egy M4 kupé – kipróbáltuk.","shortLead":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába...","id":"20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf01e345-bebd-46d9-ae9f-ecf1d33b9827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","timestamp":"2020. április. 13. 16:00","title":"Fény az éjszakában: világító hűtőráccsal és 530 lóerővel teszteltük az új BMW X6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék premierje is jóval később lesz, mint eredetileg tervezte azt a Microsoft.","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő forrás szerint az új Windows 10X operációs rendszer és a Surface Neo nevű készülék...","id":"20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd57d636-4a00-421d-b749-9c88228187fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_microsoft_windows_10x_surface_neo_kekes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 13. 17:03","title":"Késve jöhet az új Windows 10X, mert a Microsoftot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres távot New Yorktól Los Angelesig a lehető leggyorsabban kell megtenni közúton.","shortLead":"A Cannonball Run egy nem hétköznapi és közel sem legális autós futam. Az alapötlet, hogy a nagyjából 4500 kilométeres...","id":"20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84ec3e5-c1f9-4544-b142-4c06dc3da1ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67f46e-ce68-4f2c-9378-640cb6646010","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Arra_jo_volt_a_mostani_viruscsend_hogy_valaki_megdontotte_az_USA_partolpartig_tarto_autos_rekordjat","timestamp":"2020. április. 14. 16:42","title":"Járvány alatt döntötték meg az USA parttól partig tartó autós rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","shortLead":"Trump szerint a járvány görbéje már laposodik.","id":"20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a15f092-0339-40ca-b7f8-1e398b37d264","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Mar_23_ezer_amerikai_halt_bele_a_koronavirusjarvanyba","timestamp":"2020. április. 14. 05:19","title":"Már 23 ezer amerikai halt bele a koronavírus-járványba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]