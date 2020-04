Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja kiszolgálni, 300 embernek adva mukát.","shortLead":"A központ Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia áruházait fogja...","id":"20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ca04b3-efe8-4c79-8d55-872bcf7ca665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183251b-f80a-45af-8e43-dfdcb2fb52dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_jysk_logisztikai_raktar_ecser","timestamp":"2020. április. 14. 10:21","title":"Ecseren épít új logisztikai központot a Jysk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","shortLead":"Óriási mennyiségű anyagot ajándékozott az egyháznak a család. ","id":"20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5390b30-e148-47e6-8c62-2080dc07abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d5c57-8b23-49f2-b4bb-c8f74a9ddd63","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Az_Evangelikus_Egyhazhoz_kerult_az_Esterhazy_Peter_es_Gitta_Konyvtar","timestamp":"2020. április. 14. 18:42","title":"Az Evangélikus Egyházhoz került az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő Igazgyöngy Alapítvány vezetője. A Prima Primissima díjas pedagógus végzetes problémának látja, hogy széles réteg nem tud a valós és az álhírek között különbséget tenni, s az agresszió felkorbácsolásától is tart.","shortLead":"Plasztikus képet fest a legelesettebbek helyzetéről és a krízissel kapcsolatos problémáiról a szegény családokat segítő...","id":"20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6e3b449-124a-40cc-8161-17ba21031a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbca5b-d24c-4f6d-be57-ef06405fd662","keywords":null,"link":"/360/20200413_L_Ritok_Nora_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 13. 17:30","title":"L. Ritók Nóra a Home office-ban: \"Most fog minden a nyakunkba borulni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s okoseszközt leplez le szerdán Kínában a McDonald’s.","shortLead":"Elég rejtélyes a bejelentés tárgya és meglepő a bejelentést tévő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést: valamilyen 5G-s...","id":"20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db51c8ad-11b3-4001-b8f9-d8c7e4a6f902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7328135-c8bc-4cb4-8fcd-4fd0dbdea619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_mcdonalds_5g_okostermek_bejelentese","timestamp":"2020. április. 14. 17:33","title":"Telefon, vagy mi lesz ez? 5G-s termékkel áll elő holnap a McDonalds","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy a gyerekkel együtt tanulva kényszerülünk az íróasztal mellé. Összegyűjtöttünk pár tanácsot, melyekkel megelőzhető, hogy a #maradjotthon kampány érzékelhető nyomot hagyjon az egészségünkben. ","shortLead":"Mostanság igen sokan home office-ból dolgoznak, ezért még többet ülünk a laptopunk és a televízió előtt, vagy...","id":"proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9919523-5db0-431f-8473-66fad4c42e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dfecd-0374-4f82-a7d7-8658a42f4591","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20200414_5_tipp_otthonra_aranyer_homeoffice","timestamp":"2020. április. 14. 07:30","title":"5 tipp otthonra, hogy elkerüljük az aranyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte elterjedni a kórokozó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b97a1-5115-4107-9209-330fbf0f9711","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","timestamp":"2020. április. 15. 05:14","title":"Trump a WHO-ra mutogat, és leállítja a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de a koronavírus-járvány most nekik is keresztbe tett. Hogy a volt és leendő turisták továbbra se távolodjanak el Egyiptomtól, a 3D-bemutatókhoz használható Matterporttal feltérképezték az egyik legismertebb egyiptomi fáraó sírhelyét.","shortLead":"A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium az elmúlt években sokat tett az ország turizmusának erősítéséért, de...","id":"20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca8a8aaa-391b-426b-afb9-4d6df54f3e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd959fd2-a8ea-4069-a550-f868484adfdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_jarvany_vi_ramszesz_sirhely_egyiptom_kiralyok_volgye","timestamp":"2020. április. 14. 09:33","title":"Most otthonából, ingyen járhatja be VI. Ramszesz sírhelyét – 360 fokos felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]