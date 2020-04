Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes ködbe burkolózó csúcsait.","shortLead":"Olyan tiszta most a levegő Indiában, hogy 160 kilométerről arrébb, szabad szemmel is látni a Himalája máskor sejtelmes...","id":"20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc195ea4-e54a-4a80-aef7-29eb7e008241","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_himalaja_csucsok_szmog_india_jarvany_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 09:03","title":"A járvány hatása: évtizedek után újra látni lehet a Himalája csúcsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","shortLead":"A Nébih egy évre letilthatja azokat a honlapokat, amelyeken hamisított, vagy tévesen megnevezett élelmiszereket árulnak.","id":"20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b39e28-e2ca-4279-a73e-17fd5e587158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Buntethetik_aki_kulfoldi_elelmiszert_eltero_minosegben_arul","timestamp":"2020. április. 15. 09:35","title":"Büntethetik, aki külföldi élelmiszert eltérő minőségben árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","shortLead":"Ha régen járt a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén vagy a Lánchíd környékén, ennek a videónak örülni fog! ","id":"20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36bc293-8ce7-466a-bffd-a584a314264c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b88662-fd57-4765-8bd3-2ed886c54932","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Budapest_megvar__karantenos_imazsfilm_keszult_a_fovarosrol","timestamp":"2020. április. 15. 12:00","title":"„Budapest megvár!” – karanténos imázsfilm készült a fővárosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","shortLead":"A home office miatt a szendvicssütő iránt is nagyobb a kereslet.","id":"20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c8fd0-cc8d-40be-9ce5-0887abc92b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_szajmaszk_fertotlenito_csomagfeladas_magyar_posta","timestamp":"2020. április. 15. 10:37","title":"Szájmaszkot és fertőtlenítőt rendelnek most postán az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","shortLead":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","id":"20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4380f-a88a-4220-bbe4-75e1c676820b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","timestamp":"2020. április. 14. 21:32","title":"Épp most történt: 7 777 777 777 ember él a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most ez alapján csoportosítják át az erőket az egészségügyben.","shortLead":"Orbán Viktor az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az egészségügyi átcsoportosítási tervet korábban, most...","id":"20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff00632-22cc-409d-ad3d-dcc658156fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dcf85-d693-45b7-8d58-b6a152041f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Budapesten_mar_kotelezoen_atiranyitjak_az_orvosokat_a_koronavirusos_betegekhez","timestamp":"2020. április. 16. 09:07","title":"Budapesten már kötelezően átirányítják az orvosokat a koronavírusos betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív eredményt a koronavírusteszt sok tucat megvizsgált embernél. De a végső válaszra még legalább két hetet várni kell.","shortLead":"A dél-koreai járványvédelmi központ (KCDC) szakembereinek több elmélete is van arról, miként mutathat újra pozitív...","id":"20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e0b35e-82a9-4404-aa4c-f28fa4dee5d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_koronavirus_teszt_del_korea_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. április. 16. 16:03","title":"Az orvosok sem értik, hogyan lett újra pozitív 141 gyógyult koronavírustesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]