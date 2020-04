18 millió koronavírus témájú spamet fog el naponta a Google

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","shortLead":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","id":"20200416_korea_valasztas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfc7ecb-f61e-493b-866e-fb47fd751158","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_korea_valasztas_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 08:39","title":"Részvételi csúcsot és a kormánypárt győzelmét hozta a járvány alatt megtartott dél-koreai választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült összeállítani azon gyógyszerek listáját, melyeknél esély mutatkozik arra, hogy hatékonyan kezelhető velük a koronavírus.","shortLead":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült...","id":"20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af90bd-a98b-475d-b918-32b8f2d74738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","timestamp":"2020. április. 17. 12:03","title":"Barabási Albert-László: Itt a gyógyszerlista, ezek a hatóanyagok működhetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd7326f-5be1-4af7-9046-58f2592a0a23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy rakétáról van szó, amelyet kimondottan műholdak megsemmisítésére fejlesztettek ki.","shortLead":"Egy rakétáról van szó, amelyet kimondottan műholdak megsemmisítésére fejlesztettek ki.","id":"20200416_muhold_raketa_moszkva_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd7326f-5be1-4af7-9046-58f2592a0a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c03e5d8-8106-480e-8eb3-b7281b68bdd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_muhold_raketa_moszkva_oroszorszag","timestamp":"2020. április. 16. 08:27","title":"Veszélyes új fegyverrel kísérleteztek az oroszok Amerika szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel és vállalati támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.","shortLead":"Túl bonyolultnak és kevés valódi támogatást jelentő csomagnak tartják a vállalkozók az eddig bemutatott, munkahelyekkel...","id":"20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb64e61c-ed3e-45d7-a646-38884ed8bb74","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_koronavirus_munkahelyek_munka_cegek","timestamp":"2020. április. 16. 10:14","title":"Nem boldogok a cégvezetők a kormány gazdasági ötleteitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55196442-9403-493c-a8ae-a7adc5aea04f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Netflixnél sem számítottak rá, hogy mi válik a legnépszerűbbé a kínálatukból: egy dokumentumfilm-sorozat. A Tigrisvilág már nézettségi rekordokat dönt, elmondjuk, hogy miért. Emellett a nagy streamingszolgáltatók heti tartalmai közül is ajánlunk három alkotást. ","shortLead":"A Netflixnél sem számítottak rá, hogy mi válik a legnépszerűbbé a kínálatukból: egy dokumentumfilm-sorozat...","id":"20200415_Meleg_tigrisidomar_csinalt_csodat_a_Netflixnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55196442-9403-493c-a8ae-a7adc5aea04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96541362-e52a-409a-8969-da5e3c6bc56c","keywords":null,"link":"/360/20200415_Meleg_tigrisidomar_csinalt_csodat_a_Netflixnel","timestamp":"2020. április. 15. 17:00","title":"Stream360: Meleg tigrisidomár csinált csodát a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","shortLead":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","id":"20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a1f6b-c090-4f6d-b8d9-2b73347712af","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","timestamp":"2020. április. 16. 16:21","title":"Csütörtök este bármit kérdezhet Döbrösi Laurától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","shortLead":"A főigazgató eltávolítása után felmondott az orvosigazgató.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106da882-c1da-4b06-8e57-b7d71b2fec5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fejer_megyei_korhaz_lemondas_orvosigazgato","timestamp":"2020. április. 17. 15:12","title":"Lemondott a Fejér megyei kórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]