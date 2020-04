Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány az idősek otthonából.","shortLead":"A borsodnádasdi önkormányzat saját forrásból szerzett be teszteket, így azt már lehet tudni, hogy kikerült a járvány...","id":"20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733b2e1a-1813-431b-b37f-62253aad0795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e58f6-f832-4c3f-b187-d7637e99dd7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_borsodnadasd_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 16. 10:32","title":"Pozitív lett több önkormányzati dolgozó vírustesztje is – állítja a borsodnádasdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai célokra használja ki a válságot, s a világon egyedülálló, amit a kormány az önkormányzatokkal tesz – véli Márky-Zay. De az emberiség egészét illetően optimista: \"a Jóistennek van egy terve velünk\".","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint hiba \"azt hazudni, hogy tesztelésre nincs szükség.\" A Fidesz erősen politikai...","id":"20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0777b288-ace7-494f-9161-f60d75aa25c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b603029-77c9-439d-a984-962874ce8f5f","keywords":null,"link":"/360/20200416_MarkiZay_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 16. 18:30","title":"Márki-Zay Péter a Home office-ban: \"Orbán Viktornak megjött a kedve ehhez a vírushoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","shortLead":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","id":"20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26555-324d-4f7d-aa1e-2d292f3d4dce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","timestamp":"2020. április. 17. 10:55","title":"Megválasztották a legjobb és legrosszabb autós kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken akár 26 fok is lehet, de egész hétvégén kellemes idő várható.\r

","shortLead":"Pénteken akár 26 fok is lehet, de egész hétvégén kellemes idő várható.\r

","id":"20200416_Visszater_az_igazi_tavasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2212e347-b8fe-44ec-82c2-dad52ad714d1","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Visszater_az_igazi_tavasz","timestamp":"2020. április. 16. 16:59","title":"Visszatér az igazi tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","shortLead":"Az amerikai elnöki hivatal közleménye szerint a világszervezet nem átlátható, és rosszul kezeli a világjárványt.\r

","id":"20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ab07a0-759d-437e-9b96-2c31f010fe89","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_WHOelnok_lemondasahoz_kotnek_a_tovabbi_tamogatast_amerikai_republikanus_kepviselok","timestamp":"2020. április. 17. 06:18","title":"A WHO-elnök lemondásához kötnék a további támogatást amerikai republikánus képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","id":"20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fafb50-3dee-40b2-983e-44b9afc88bc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","timestamp":"2020. április. 17. 11:52","title":"Azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja, a kormány elhibázott rendelete csak fokozná a fertőzésveszélyt, és a járvány miatt az egyetlen felelős magatartás az lehetne, ha személyes találkozások nélkül zajlanának le a érettségi és a felvételi vizsgák. ","shortLead":"Az összes érettségit online kellene idén lebonyolítani Horn Gábor szerint, aki a HVG-nek írt cikkében azt állítja...","id":"202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25b4911-5863-41c5-adcc-d19554bf7e87","keywords":null,"link":"/360/202016_erettsegi_es_akormany_erettsege","timestamp":"2020. április. 17. 15:00","title":"Horn Gábor: Érettségi és a kormány érettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve a koronavírus hatásai miatt nehéz helyzetbe került karitatív szervezetek munkáját – közölte a a Vodafone Magyarország. ","shortLead":"Munkavállalói gyűjtést indít és 2 millió eurós alapjából kiegészíti az adományokat a Vodafone Csoport, ezzel segítve...","id":"20200416_2_millio_euro_vodafone_alapitvany_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e58c6a-b0d9-4a0d-a54d-8b3084abb54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_2_millio_euro_vodafone_alapitvany_segitseg","timestamp":"2020. április. 16. 16:33","title":"2 millió eurót tesz be Vodafone a koronavírus-járvány elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]