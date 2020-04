Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet pusztítása nyomán.","shortLead":"Egy ókori palota maradványait fedezték fel Észak-Irakban német régészek az Iszlám Állam dzsihadista szervezet...","id":"20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f29ed0-c4a7-4781-9724-bfab10537e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f908f-c999-4e18-9c66-b6846ff2de84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_okori_palota_irak_iszlam_allam","timestamp":"2020. április. 15. 21:03","title":"Az Iszlám Állam felrobbantotta a helyet, így fedeztek fel egy ókori palotát Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri Müller Cecíliát, hogy legalább teszteljék azokat, akiket kitesznek a kórházakból.","shortLead":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri...","id":"20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cdf41c-f328-488c-b66a-654fa467f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","timestamp":"2020. április. 16. 18:34","title":"Idősotthonokba küldenék a betegeket a kórházak, Karácsony kéri, legalább teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d3b468-f2e8-4331-84dd-8ef4fcf8d13b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az öt alkalommal Oscar-díjra jelölt filmes sokszor dolgozott együtt Steven Spielberg rendezővel.","shortLead":"Az öt alkalommal Oscar-díjra jelölt filmes sokszor dolgozott együtt Steven Spielberg rendezővel.","id":"20200417_meghalt_Allen_Daviau_operator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d3b468-f2e8-4331-84dd-8ef4fcf8d13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfcce6-92cf-425a-acc6-dc6039690419","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_meghalt_Allen_Daviau_operator","timestamp":"2020. április. 17. 10:17","title":"A koronavírus miatt halt meg Allen Daviau, az E.T. és az Indiana Jones operatőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri koncentrációjához az elmúlt évtizedekben az emberiség így is elképesztő mértékben hozzátett.","shortLead":"A metán üvegházhatású gáz és az elmúlt évek növekedése még ahhoz képest is különösen nagy, hogy a légköri...","id":"20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ff2cc0-fc26-463f-9cba-65c810ce4a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d09240c-61db-4cb2-a9e5-56f5c3f2d435","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio","timestamp":"2020. április. 16. 12:37","title":"Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9772ae-23e4-41b5-a01b-535cb270acea","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A klubnak mindössze három fiatal játékosa maradt.","shortLead":"A klubnak mindössze három fiatal játékosa maradt.","id":"20200415_Minden_felnott_jatekosaval_szerzodest_bontott_az_erdi_noi_kezilabdaklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d9772ae-23e4-41b5-a01b-535cb270acea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cb7f45-d13b-4304-8924-92063c2f65dc","keywords":null,"link":"/sport/20200415_Minden_felnott_jatekosaval_szerzodest_bontott_az_erdi_noi_kezilabdaklub","timestamp":"2020. április. 15. 18:56","title":"Minden felnőtt játékosával szerződést bontott az érdi női kézilabdaklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint...","id":"20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4285ae0-ddd5-4295-8321-4ce6bb3d96ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","timestamp":"2020. április. 16. 09:17","title":"A járvány sem kellett hozzá, hogy véget érjen az építőipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat beszélnek a reményről.","shortLead":"A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat két nagydíját idén Hajdú D. András és Kovács Bea nyerte. Mindekettejük képei sokat...","id":"20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73e9f77-064f-4479-a5a9-5eb0992aeaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc053754-4ad6-410f-9f09-f58838c49192","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200416_A_38_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_nagydijasai","timestamp":"2020. április. 16. 11:59","title":"Befér-e a falak közé a remény? – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]