","shortLead":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd...","id":"20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d48b1c-796d-4a5d-83a9-fccdbd73fae3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2020. április. 17. 09:21","title":"Hamarosan még nagyobb dugóknak lehetünk majd szemtanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","shortLead":"Orbánék elhanyagolták az egészségügyet, ezért uralniuk kell a közbeszédet – olvasható Bruszt László cikkében.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4746c8af-6e9b-4c22-97e9-8101136e4753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94ffc5f-1f0c-4c04-bc84-05079796309d","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_diktator_buntudat_orban_viktor_bruszt_laszlo_ceu","timestamp":"2020. április. 17. 10:33","title":"A járványdiktátor bűntudatáról ír a CEU volt rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még mindig patthelyzet van, egyedül senkinek sincs többsége a parlamentben. Benjamin Netanjahu és Beni Ganc most sem jutott egyezségre, az előbbi arra játszik, hogy legközelebb talán megszerzi a többséget.","shortLead":"Hiába áll koronavírus-járvány nyomása alatt Izrael, negyedszer is választásokra kényszerülhet, mert három után még...","id":"202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7613d7-38f4-44dd-aeaa-34b8c8258185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43664c1d-2ff3-49b4-b5fa-8b5a38a6cf50","keywords":null,"link":"/360/202016__izrael_es_ajarvany__valtozo_szovetsegek__ultraortodoxok__politikai_mutaciok","timestamp":"2020. április. 17. 16:45","title":"Izrael a választások betege, a járvány sem hozott nagykoalíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas gyorstesztek eredményessége, mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy kialakul egy legyőzött COVID-19 betegség után az immunitás. ","shortLead":"Genfben az Egészségügyi Világszervezet járványkutatója arról beszélt, hogy kétséges az antitestek kimutatására alkalmas...","id":"20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0a8fe-b07c-4900-b9cb-fce8bd9584a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3891392c-352f-4e3d-910a-8d6dfa4ae6e7","keywords":null,"link":"/elet/20200418_WHO_Az_antitestek_meglete_nem_bizonyitek_az_immunitasra","timestamp":"2020. április. 18. 08:41","title":"WHO: Továbbra sem tudjuk, hogy kialakul-e az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","shortLead":"Már akkor több száz milliárd forint megtakarítás tűnt el, amikor még szinte mindenki a rendes fizetését kapta.","id":"20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c2d28-da90-49ae-9dfb-d00005ca9a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_megtakaritas_vagyonkezelo_bamosz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 12:30","title":"Több száz milliárd forint megtakarítást élhettek fel a magyarok a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A hazai mobilszolgáltatók szimulációkkal is segítenék a kormányzatot a koronavírus-járvány ellen és a felhatalmazás is megvan az adatok megszerzéséhez. Kérdés, hogy mit kezdenek vele. 