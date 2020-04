Nincs abban semmi meglepő, ha egy cég terjeszti szolgáltatási körét, kivéve, ha olyan területre kíván belépni, ahol még nem igazán kísérletezett. Ilyesmi zajlik most a Google-nél is, amely a TechCrunch információi szerint rövidesen bemutathatja első, saját fejlesztésű bankkártyáját. Az újdonság elsődleges célja a cég Pay mobilfizetéses rendszerének, illetve a Google pénzvilágban való szerepvállalásának kibővítése. A kártyával mindemellett az Apple hasonló termékének is konkurenciát állítanának. (Az almás cég plasztikja hitel-, míg a Google-é betéti, azaz bankkártya.)

Az amerikai híroldal szerint a Google-féle kártyát az online és fizikai vásárlásoknál is használhatja majd a tulajdonosa. Alapból Visa kártyákat terveznek kiadni, de a háttértechnika több, az ügyre rálátó forrás szerint a Mastercard hálózatára is kiterjeszthető. A plasztikhoz olyan szolgáltatásokat alakít ki a cég, mint amilyeneket a bankfiókok nyújtanak ügyfeleiknek. Ilyen például, hogy a kártya ellopása vagy elhagyása esetén nem kell harmadik félhez fordulnia a használójának, a Google alkalmazásából is le lehet majd tiltani.

© TechCrunch

A TechCrunch a kártya lehetséges küllemét is megmutatta, és azt is sikerült kideríteni, hogy a plasztikot két nagy amerikai pénzintézettel, a Citivel és a Stanford Federal Credit Unionnal közösen tervezi forgalomba hozni a Google. A kártyával az online és a fizikai vásárlások során történt költések is nyomon követhetők, emellett a cég a más szolgáltatásával, így például a Maps szoftverrel is kompatibilissé tehetik azt. Utóbbi lényegét a boltok ellenőrizhetősége jelenti, de ezzel elviekben a megvett termék helyének visszakeresése is lehetségessé válik. Utóbbira a vásárlás könnyítése miatt van szükség.

A kiszivárgott információkat nem kommentálta a Google, azt azonban megerősítették, hogy több bankkal is tárgyalások folynak; keresik, hogyan és miben tudnának együttműködni. A bankkártya forgalomba kerülése ennek ellenére akár hónapokig is eltarthat. Ha Magyarországra el is jut, majdnem biztos, hogy csak évek múltán lehet majd használni. Az Apple hitelkártyája tavaly március óta létezik, de ez hozzánk továbbra sem érkezett meg. A cég mobilfizetős rendszere viszont él, igaz, arra is elég sokat kellett várniuk a magyaroknak.

