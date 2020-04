Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A középkategóriás divatterepjárók piacán hadrendbe álló teljesen új Kugából lágy-, normál- és plugin hibrid változat is készül. Mi kapásból a leginkább hibrid változattal, a PHEV-vel kezdtük a típussal történő ismerkedést.","shortLead":"A középkategóriás divatterepjárók piacán hadrendbe álló teljesen új Kugából lágy-, normál- és plugin hibrid változat is...","id":"20200419_zold_rendszamos_uj_ford_kuga_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a423743-b783-4dd5-ad0b-bd5d5216eb40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_zold_rendszamos_uj_ford_kuga_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. április. 19. 15:45","title":"Hibridség kimaxolva: teszten a zöld rendszámos új Ford Kuga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek forgatókönyveit, mert a válsághelyzetben való működéséről csak levélben érkezik információ az egészségügyi dolgozóknak.","shortLead":"A MOK azt kéri az Emmi miniszterétől, hogy hozza nyilvánosságra az ellátórendszer átalakításának tervét és ennek...","id":"20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceb7c3f-438f-4a55-b277-152f02b0d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Magyarazatot_var_Kaslertol_a_Magyar_Orvosi_Kamara","timestamp":"2020. április. 19. 12:24","title":"Magyarázatot vár Káslertől a Magyar Orvosi Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt azonban nem várható igazi trendforduló: jövőre megint nőhet a demográfiai leépülés üteme. ","shortLead":"Idén nyílhat először esély arra, hogy idehaza az élve szülések száma elérje a 2008-as gazdasági válság előtti szintet...","id":"202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8387ae43-188f-4a33-a62b-94316b8e209c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4959ccf-988f-47bc-a7d4-d19e2a0d8a08","keywords":null,"link":"/360/202015_furcsa_paros_kis_baby_boom_ajarvany_arnyekaban","timestamp":"2020. április. 18. 11:00","title":"Furcsa együttállás: kis baby boom jöhet a járvány árnyékában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","id":"20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b8e9ad-131b-4798-906d-c607162518e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","timestamp":"2020. április. 18. 20:03","title":"Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között azt, hogy mit tehet egy pedagógus, ha fél attól, hogy az érettségi jelen körülmények között veszélyezteti a résztvevők egészségét. A kisokos abban is útmutatást ad a diákoknak, hogy milyen tárgyakból lesz például mégis szóbeli vizsga. ","shortLead":"Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között...","id":"20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5dc346-9080-4215-bdc6-bdb4382bd9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe57b9f0-a330-4aeb-85a1-bd778cb75f99","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Kisokost_allitott_ossze_a_TASZ_a_koronavirus_idejen_erettsegizoknek","timestamp":"2020. április. 18. 12:34","title":"TASZ: Helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten ismét sok lesz a napsütés: átmenetileg kissé lehűl a levegő, majd ismét melegedés várható, a hétvégén a 25...","id":"20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a17c2d-a420-44ed-b20c-44e83fb2218d","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Jovo_heten_ismet_sok_lesz_a_napsutes","timestamp":"2020. április. 19. 19:03","title":"Jövő héten ismét sok lesz a napsütés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]