Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt gyanítják, hogy a berendezés apró nyálcseppeket szórt szét.","shortLead":"A háromszintes étteremnek csak azon a részén történt fertőzés, ahol a légkondicionáló légárama is van. A kutatók azt...","id":"20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1600cb96-94f6-45d6-8505-63472a588483","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_legkondicionalo_kantoni_etterem_fertozott_fertozes_legaramlat_nyalcsepp","timestamp":"2020. április. 20. 12:03","title":"A légkondicionáló miatt lettek koronavírusosak egy kantoni étterem vendégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea első felszólalását széttapsolták, a második végén durván rászólt Kövér László.","shortLead":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea...","id":"20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35339f2-7111-445e-a0a0-213d4c4f8842","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 14:13","title":"Széttapsolta a Fidesz Szabó Tímea felszólalását, Kósa nem tudja, mikor tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják...","id":"20200419_Kocsis_Agnes_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdf26f-6806-4648-99fd-c12c1f55f8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Kocsis_Agnes_interju","timestamp":"2020. április. 19. 20:00","title":"Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután érkezett meg az eredménye, hogy már újra a szállón volt.","shortLead":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután...","id":"20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b9b4d4-284f-4ad7-8feb-2fd15f9945f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 14:06","title":"Karácsony: Kórházból visszaküldött beteg vihette be a koronavírust a hajléktalanszállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]