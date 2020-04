Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időben számos kérdés vetődött fel arról, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendelkezései hogyan érintik a munkavállalók és a munkáltatók terheit. Erre keresi a választ az Adózóna legújabb írása.","shortLead":"Az utóbbi időben számos kérdés vetődött fel arról, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendelkezései hogyan...","id":"20200420_Ber_es_tamogatas__kinek_mi_marad_a_zsebeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce453ea7-e845-44b2-b8a1-78f7f80fc7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Ber_es_tamogatas__kinek_mi_marad_a_zsebeben","timestamp":"2020. április. 20. 13:06","title":"Bér és támogatás – kinek mi marad a zsebében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb – figyelmeztet a New York-i tanulságokra az ottani Rockefeller Egyetemen a géneknek a koronavírus-fertőzésre gyakorolt hatását kutató Jean-Laurent Casanova.","shortLead":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb –...","id":"202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23afa7-b4da-4193-b747-4ccb50ddc411","keywords":null,"link":"/360/202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","timestamp":"2020. április. 19. 11:00","title":"A koronavírus-veszély fokozatai – interjú Jean-Laurent Casanova immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éjjel levelet írt Maruzsa Zoltán a középiskolák vezetőinek az érettségi lebonyolításáról.\r

","id":"20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799746f-cc70-4e57-97de-5c5d88f8bbb7","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Ha_nincs_eleg_tanar_az_erettsegihez_kulsosoket_vonnak_be","timestamp":"2020. április. 21. 09:14","title":"Az se baj, ha nincs elég tanár az érettségihez, külsősöket vonnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nagyobb számban regisztrálják magukat a munka nélkül maradottak, hogy álláskeresési járadékban részesüljenek. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen feltételek szükségesek az álláskeresési járadékhoz, illetve a jelenlegi körülmények között hogyan zajlik a regisztráció.","shortLead":"Egyre nagyobb számban regisztrálják magukat a munka nélkül maradottak, hogy álláskeresési járadékban részesüljenek...","id":"20200421_allaskeresesi_jaradek_fizetes_nelkuli_szabadsag_adozona_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0410aad-c850-4e5a-ad31-7e111d153497","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_allaskeresesi_jaradek_fizetes_nelkuli_szabadsag_adozona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 09:45","title":"Nem kérhet álláskeresési járadékot, akit fizetés nélküli szabadságra küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint semmi sem igaz abból, ami rájuk vonatkozóan elhangzik az Aján Tamás bukását előidéző dokumentumfilmben.","shortLead":"A Magyar Antidopping Csoport vezetője szerint semmi sem igaz abból, ami rájuk vonatkozóan elhangzik az Aján Tamás...","id":"20200420_tiszeker_agnes_magyar_antidopping_csoport_ard_ajan_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548eacb-2b2b-4526-a4ae-ad674aae36a8","keywords":null,"link":"/sport/20200420_tiszeker_agnes_magyar_antidopping_csoport_ard_ajan_tamas","timestamp":"2020. április. 20. 22:26","title":"Tiszeker: \"Alapjaiban rázta meg a magyar doppingellenőrzés hitelességét\" az ARD filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a gázolaj ára csökken.\r

","id":"20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6521d6d8-aca1-401d-a782-ae9766bd55aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_koronavirus_uzemanyag_benzin_gazolaj_arcsokkenes","timestamp":"2020. április. 20. 18:16","title":"Még olcsóbb lesz az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.","shortLead":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas...","id":"20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390a1256-1523-428d-8cce-d92668c717b9","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","timestamp":"2020. április. 21. 09:54","title":"Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]