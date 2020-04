Hőkamerás technológiát használ Los Angeles-i és Seattle-i raktáraiban az Egyesült Államok második legnagyobb munkáltatója, azaz az Amazon, hogy kiszűrje a lázas, így esetleg koronavírusos dolgozókat – írja a Reuters. Amennyiben a kamerák valakinél magasabb testhőmérsékletet jeleznek, akkor homlokhőmérővel még ellenőrzik, hogy tényleg van-e ok az aggodalomra. Az egyik kamerarendszer gyártója szerint az infravörös vizsgálat pontosabb, mint a lázmérő, azonban egy nemzetközi szabvány előírja a külön ellenőrzést.

Az egyik alkalmazott arról számol be a Reutersnek, hogy örülnek a kamerás megoldásnak, ugyanis ennél nem kell sorban állni egymás közelében, illetve a vizsgáló személy közelében lenni, mint a korábbi egyedi hőmérőzésnél. A kamerák számítógéphez csatlakoznak, így egy távoli alkalmazott nézheti az eredményeket. Az Amazon nyilatkozatban mondta el, hogy a hőkamerák használatát alkalmazottjaik egészsége és biztonsága érdekében teszik, ezek a dolgozók ugyanis kritikus szolgáltatást nyújtanak. Az Amazon nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen hőkamerákat használ, azonban az egyik alkalmazott szerint a náluk használt hőkamera gyártója a texasi Infrared Cameras Inc. A Reuters meg is kereste őket, azonban a vezérigazgató csak annyit mondott, hogy a hírt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja.

Korábban már kiderült, hogy az Amazon amerikai raktáraiban több mint 50 alkalmazottnál találtak koronavírus-fertőzésre utaló jeleket. A társaság ideiglenesen be is zárt néhány raktárt és elosztó-központot a fertőtlenítés miatt, és karanténba helyeztette az érintett munkavállalókat, és azokat is, akik szoros kapcsolatban voltak velük. Az eset kapcsán több dolgozó is felmondott, és a szakszervezetek is támadták az Amazont.

Az Amazonhoz kapcsolódik az a hír is, hogy az év legnagyobb vásárlási eseményét, a Prime Day-t (amit júliusra terveztek) legalább augusztusig elhalasztják.

