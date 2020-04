Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte szombatra ígérte a májusi újraindulás végleges ütemtervének bemutatását. ","shortLead":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte...","id":"20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22fc492-af78-4690-914f-a99d31a493e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","timestamp":"2020. április. 22. 15:32","title":"Olaszok milliói állhatnak újra munkába május 4-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó villanyautójának legerősebb változata 0,1 másodpercet faragott az eddigi gyorsulási szintidejéből. De a számok enyhén becsapósak.","shortLead":"Az amerikai gyártó villanyautójának legerősebb változata 0,1 másodpercet faragott az eddigi gyorsulási szintidejéből...","id":"20200422_meg_gyorsabb_lett_a_tesla_model_s_a_szamhaboru_folytatodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c927f978-0638-49da-aeda-701ceb90d7e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_meg_gyorsabb_lett_a_tesla_model_s_a_szamhaboru_folytatodik","timestamp":"2020. április. 22. 07:59","title":"Még gyorsabb lett a Tesla Model S, a számháború folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Ballai Vince","category":"kultura","description":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak éppen elég probléma maga a bizonytalanság. Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. Vannak, akik tartanak a járványhelyzettől, ám mégis javít a motivációjukon az, hogy tudják: megtartják az érettségit.","shortLead":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak...","id":"20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f06a7cb-d528-4d31-92dc-fd4bd85d3893","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","timestamp":"2020. április. 21. 17:59","title":"Érettségi járvány idején: Értelmetlennek tűnt tanulni, most örülünk, hogy vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","shortLead":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","id":"20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580694ac-eea1-4cd4-b386-dffe86ab2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","timestamp":"2020. április. 21. 20:49","title":"Fake news-terjesztéssel vádolta meg Kínát, Iránt és Oroszországot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg az ágazatot. Kérdés, segít-e bármilyen termeléskorlátozás.","shortLead":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg...","id":"202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe7522d-ea3e-45f2-8c6d-a67c175eefff","keywords":null,"link":"/360/202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","timestamp":"2020. április. 21. 11:00","title":"Nulla alatti olajár? A koronavírus elintézte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","shortLead":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","id":"20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9443e-3e4f-4328-b97b-3fa038d4fff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","timestamp":"2020. április. 22. 08:01","title":"Hiába a kormányzati támogatás, több száz embert küld el két nagy autóipari multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máris küldik a mobiltelefont, csak a bankkártyaadatokat kellene megadni érte – ezzel az üzenettel próbálkoznak az Auchan nevével visszaélő csalók.","shortLead":"Máris küldik a mobiltelefont, csak a bankkártyaadatokat kellene megadni érte – ezzel az üzenettel próbálkoznak...","id":"20200421_auchan_csalas_bankkartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fc4723-27f6-49f3-aa79-44ebe9317113","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_auchan_csalas_bankkartya","timestamp":"2020. április. 21. 11:17","title":"Az Auchan nevében próbálnak csalók bankkártyaadatokat megszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]