[{"available":true,"c_guid":"a00d471e-eb8a-407e-8365-6311f975517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennégyen haltak bele egy nap alatt a koronavírusba, egy nap alatt 1995 tesztet elvégezve 114 embernél mutatták ki a betegséget.","shortLead":"Tizennégyen haltak bele egy nap alatt a koronavírusba, egy nap alatt 1995 tesztet elvégezve 114 embernél mutatták ki...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_covid_betegseg_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00d471e-eb8a-407e-8365-6311f975517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a970b5-7cf4-425f-9c83-5e755e6cc6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_koronavirus_jarvany_covid_betegseg_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 07:13","title":"200 fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma, már kétezernél is több beteget találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiadó Epic Games foggal-körömmel harcolt a Google felülete (és a cég politikája) ellen, de úgy tűnik, a csatának most vége szakadt.","shortLead":"A kiadó Epic Games foggal-körömmel harcolt a Google felülete (és a cég politikája) ellen, de úgy tűnik, a csatának most...","id":"20200422_epic_games_fortnite_mobilra_android_ios_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82007229-73e1-444b-9929-35718d373c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_epic_games_fortnite_mobilra_android_ios_letoltes","timestamp":"2020. április. 22. 10:40","title":"18 hónap után bekerült a Play áruházba a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","shortLead":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","id":"20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695a80-bd33-47e8-b7c4-0b84b1b3a0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","timestamp":"2020. április. 21. 08:51","title":"Jogsi, forgalmi és műszaki nélkül, a forgalommal szemben hajtott egy sofőr az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","shortLead":"Vízhiányos területeken is friss vizet lehetne biztosítani a megoldással. ","id":"20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55e2e1c-e45d-4af2-bf95-be0f2c1e40c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244b8f58-9dc9-4104-9b8d-4484c6f0c4cf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_Kodbol_nyernenek_vizet_amerikai_kutatok","timestamp":"2020. április. 21. 10:16","title":"Amerikai kutatók enyhe ködből is képesek már vizet nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","shortLead":"A Magyar Fejlesztési Bank befektetési alapjaival próbálkozhat menteni a járvány miatt bajba jutott cégeket.","id":"20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc77bca-f333-488f-b935-be077f393321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_mfb_befektetes_koronavirus_kozlony","timestamp":"2020. április. 21. 05:43","title":"A bértámogatás rendezését ígérte a kormány, cégek állami irányításának és támogatásának szabályait kaptuk helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb21817-e2c0-4495-99c0-6ae0ede4039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban nyilvánosságra került a Huawei formatervezési szabadalma, amelyet egy intelligens hangszóróhoz nyújtott be a kínai cég.","shortLead":"A napokban nyilvánosságra került a Huawei formatervezési szabadalma, amelyet egy intelligens hangszóróhoz nyújtott be...","id":"20200421_huawei_okoshangszoro_szabadalom_wipo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb21817-e2c0-4495-99c0-6ae0ede4039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d7244-1cda-47af-bb7d-b12eb9006c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_huawei_okoshangszoro_szabadalom_wipo","timestamp":"2020. április. 21. 14:03","title":"Egy ilyen hangszórón dolgozhat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea első felszólalását széttapsolták, a második végén durván rászólt Kövér László.","shortLead":"Szijjártó Péter ismét \"seregszemlét\" tartott, Kósa Lajos nem erősítette meg a május 3-i járványcsúcsot. Szabó Tímea...","id":"20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7c5b456-759d-429a-8958-0f5a5cc21d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35339f2-7111-445e-a0a0-213d4c4f8842","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Szijjarto_szabo_kover_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 14:13","title":"Széttapsolta a Fidesz Szabó Tímea felszólalását, Kósa nem tudja, mikor tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]