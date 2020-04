A Vivaldi böngészőt fejlesztő csapat elkészítette a program 3.0-s verzióját, amibe két nagyon hasznos funkciót is beletettek. Emellett kiadták az androidos változat bétáját is.

Jon von Tetzchner, az Opera Software egykori társalapítója egy maréknyi fejlesztővel még a 2010-es évek közepén kezdett el dolgozni egy új, személyre szabható böngészőn, amit végül szűk négy évvel ezelőtt, 2016-ban mutattak be a közönségnek. A Vivaldi köszöni, azóta is jól van, most pedig két igen fontos frissítés érkezett hozzá.

A Vivaldi 3.0 – amely Windowst, macOS-t és Linuxot futtató gépekre is elérhető – a fejlesztők szerint blokkolja azokat a nyomkövető algoritmusokat, amelyek segítségével a cégek weboldalról weboldalra követhetik a felhasználókat, kifigyelve azok böngészési szokásait – majd a megszerzett információkat a megjelenített reklámok formájában pénzre váltják. A DuckDuckGo fejlesztőivel közösen elkészített funkció teljesen testre szabható, készítők szerint akár weboldalanként is megadható, hogy milyen szinten blokkolja a nyomkövető sütiket.

A frissített kiadásból nem hiányozhat a reklámblokkoló sem, ami alapértelmezés szerint ugyan kikapcsolva érkezik meg a böngészőbe, de a felhasználók bármikor bármelyik weboldalnál bekapcsolhatják.

A Vivaldi fejlesztői a frissítés mellett kiadták a böngésző androidos eszközökre szánt verziójának béta változatát is, amely használatához az operációs rendszer minimum 5-ös verziója szükséges. A mobilos böngésző ugyanúgy megkapta a hirdetésblokkoló és a nyomkövetést letiltó funkciókat, illetve átválthatunk vele sötét módra is.

