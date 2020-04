Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint semmi sem támasztja alá az amerikaiak által hangoztatott elméletet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint semmi sem támasztja alá az amerikaiak által hangoztatott elméletet.","id":"20200421_who_donald_trump_koronavirus_laborotorium_denever","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f86e83-0ed6-4922-a7a9-7091465b47af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_who_donald_trump_koronavirus_laborotorium_denever","timestamp":"2020. április. 21. 16:40","title":"WHO: Állati eredetű a koronavírus, nem laboratóriumból szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","shortLead":"Világszerte átlépte a 2,5 milliót a fertőzöttek száma, és közel 180 ezer halottról tudni.\r

","id":"20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee664ca8-46ec-4e51-b46e-d503222da452","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Tobb_mint_45_ezren_haltak_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 22. 07:41","title":"Több mint 45 ezren haltak meg az Egyesült Államokban koronavírus-fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","shortLead":"A külügyminiszternek kórházi ellátásra volt szüksége. Koronavírusra kétszer is tesztelték, mindkettő negatív lett.","id":"20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc527206-002d-4e07-8427-09a95709bf11","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szijjarto_peter_tudogyulladas","timestamp":"2020. április. 21. 19:56","title":"Februárban tüdőgyulladással kezelték Szijjártó Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902db2c-181b-47b7-b2b0-1661384e8d71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszeri, 50 ezres támogatást adnak Budapesten.","shortLead":"Egyszeri, 50 ezres támogatást adnak Budapesten.","id":"20200422_dk_otthonapolasi_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3902db2c-181b-47b7-b2b0-1661384e8d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0709795b-b74b-4225-8822-e3d652c06046","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_dk_otthonapolasi_tamogatas","timestamp":"2020. április. 22. 17:43","title":"Otthonápolási támogatást adnak a DK-s kerületek a kórházakból hazaküldött betegek családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér kétszerese után, és az állam csak a kieső bér 70 százalékát fedezi. A támogatás alapja már nem a távolléti díj, hanem az alapbér, ami sok munkavállaló esetében alacsonyabb.","shortLead":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér...","id":"20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f2a0f1-f0de-48a5-a8ca-895a8570d471","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"A kormány bővítette a bértámogatást, de egy kis spórolást is eszközölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","shortLead":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","id":"20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580694ac-eea1-4cd4-b386-dffe86ab2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","timestamp":"2020. április. 21. 20:49","title":"Fake news-terjesztéssel vádolta meg Kínát, Iránt és Oroszországot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy egy ilyen feldolgozás megszülessen. ","id":"20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c794d-8ce2-44cf-b628-dfad15841f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d87d46-3310-43e5-ad19-eca69c0a95d6","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_A_fertozottek_szama_Magyarorszagon_egysok_kozott_talalhato__parodia_a_torzsi_tajekoztatokrol","timestamp":"2020. április. 21. 11:01","title":"„Érettségiző diákoknak javallott a limuzin bérlése” – paródia a törzsi tájékoztatókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]