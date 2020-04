Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel Oroszország területén. Most kiderült: csontok voltak benne, de nem emberé.","shortLead":"A tudósokat éveken át foglalkoztatta, milyen maradványokat rejthet az az agyagfej, amelyet 1968-ban fedeztek fel...","id":"20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c99b9a57-c0ff-4113-94d2-fbd3d0c10447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f142d-3097-43eb-914a-c5b057374137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koponya_agyagfej_lelet_juh_szebria_hakaszfold","timestamp":"2020. április. 23. 12:03","title":"Emberi koponya helyett valami egész más került elő a titokzatos szibériai agyagfejből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban, a Mediaworksben. A monstrum zabálja a közpénzt.","shortLead":"Leépítéseket hozhat az új elnök-vezérigazgató kinevezése a több mint 400 médiumot maga alá gyűrő kiadóvállalatban...","id":"20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af12ce79-5288-4bf9-890f-4416d8e80720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c8bc5-27f8-4c1f-b305-433effcf5dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Indul_az_atszabas_a_kormanymediaban","timestamp":"2020. április. 22. 17:48","title":"Indul az átszabás a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják a sportolni vágyó vendégeket. ","shortLead":"Néhány nagyobb vidéki városban a fitnesztermek üzemeltetői úgy döntöttek, nem várnak tovább, és ismét fogadják...","id":"20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005be673-1640-464e-88df-117b464dd6ad","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Meg_mielott_tetozne_a_jarvany_tobb_varosban_is_kinyitnak_az_edzotermek","timestamp":"2020. április. 22. 10:20","title":"Még mielőtt tetőzne a járvány, több városban is kinyitnak az edzőtermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik vele, de Orbán Viktor barátokat veszít az unióban és a Néppártban – állítja Kim Lane Scheppele, az amerikai Princeton Egyetem professzora, az autoritárius rendszerek, illetve a magyar politikai és jogrendszer elismert kutatója.","shortLead":"A felhatalmazási törvénnyel a miniszterelnök minden kontroll nélkül kormányozhat, s bár az EU még kesztyűs kézzel bánik...","id":"20200422_Lehullt_az_alruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a7b1fe-37f5-41ca-bc3b-568b459b83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a030163-c7af-4e41-8da8-d71bfccaee12","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lehullt_az_alruha","timestamp":"2020. április. 22. 15:30","title":"Kim Lane Scheppele: Lehullott Orbánék álruhája, Magyarország diktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7259d3c-db9e-4e0b-9424-4c10f8115cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06063266-0b92-4b09-b6dc-dd06222d2bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Marabu_Feknyuz_Orban_szkafandere","timestamp":"2020. április. 23. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Orbán szkafandere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","shortLead":"A juttatások egy részét pótszabadságra váltják át a győri Audi-gyárban, a fizetés nem változik.","id":"20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f245e3f5-ca29-4ab8-ada3-bb3ef1031d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44cfed-1a27-4246-989d-b0c8e67d1b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Megallapodtak_a_gyori_Audigyar_vezetoi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. április. 23. 21:42","title":"Megállapodtak a győri Audi-gyár vezetői a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összegben szerepel még egy kajak-kenu telep bővítése is, de a pénz csak tervezésre, engedélyezésre és a szükséges dokumentációkra megy.","shortLead":"Az összegben szerepel még egy kajak-kenu telep bővítése is, de a pénz csak tervezésre, engedélyezésre és a szükséges...","id":"20200422_450_milliot_ad_a_kormany_egy_loter_egy_uszoda_es_egy_sportcsarnok_tervezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2132099c-d165-4c62-84f6-fd2fe32ee317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_450_milliot_ad_a_kormany_egy_loter_egy_uszoda_es_egy_sportcsarnok_tervezesere","timestamp":"2020. április. 22. 08:56","title":"450 milliót ad a kormány egy lőtér, egy uszoda és egy sportcsarnok tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]