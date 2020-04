Valahonnan azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók, akik pénzt is költöttek a feltört profilokkal.

160 ezer Nintendonál regisztrált felhasználói profilt ért áprilisban hekkertámadás, jelentette be a cég pénteken. Mint a Verge írja, felhasználói azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók. A feltört profilokkal több alkalommal pénzt is költöttek.

A Nintendo tagadja, hogy az adatokat tőlük szerezték volna meg. A sorozatos támadásokra válaszul megszüntették annak a lehetőségét, hogy régebbi, úgynevezett Nintendo Network ID-t használó eszközökről be lehessen lépni a cégnél regisztrált játékosi profilokba. A cég emellett mindenkinek javasolja a kétfaktoros belépés használatát.