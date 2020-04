Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán fel is töltött a platformra. Ez volt az első videó, ami felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Jawed Karim, a YouTube egyik alapítója San Diego állatkertjében készített egy rövid, 18 másodperces videót, amit aztán...","id":"20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393708da-a0ee-43d9-bf31-9c72ea98408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622bfa53-4850-4554-ba92-80cc40dedaaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_a_youtube_elso_videoja_jawed_karim_san_diego_allatkert_vlog","timestamp":"2020. április. 23. 16:03","title":"15 éves a YouTube-videó, ami megváltoztatta az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c6df2-4a3b-4feb-9071-32a69e4afa1d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","timestamp":"2020. április. 25. 13:09","title":"Ünnep ez a mai nap a Nick Cave rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók foglalkoztatási jogviszonyát – erre mutatott be példákat az Adózóna.","shortLead":"A járvány miatt kialakult gazdasági helyzet sok vállalkozás számára szükségessé teszi, hogy újragondolják a dolgozók...","id":"20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253a6b0-9604-49fe-b25b-27a3772383f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30abdde4-b3ce-460c-957a-596cb5ef896e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Adozona_adokedvezmeny_biztositas_koronavirus_munka","timestamp":"2020. április. 23. 16:28","title":"Az adókedvezményt vagy a biztosítást is bukhatja, akinek átgondolatlanul írják át a munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A jövő héten dönthetnek a német légitársaság jövőjéről Berlinben – értesült a Reuters, mely szerint a Lufthansa a csőd szélén áll. Az Alitaliát is az állam mentheti meg.","shortLead":"A jövő héten dönthetnek a német légitársaság jövőjéről Berlinben – értesült a Reuters, mely szerint a Lufthansa a csőd...","id":"20200424_A_Lufthansa_10_milliard_euros_allami_tamogatast_kaphat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0fbba2-5374-4701-b04d-98c86a47d444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63701a7-95d7-4319-88b8-775bcec67c04","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_A_Lufthansa_10_milliard_euros_allami_tamogatast_kaphat","timestamp":"2020. április. 24. 15:09","title":"Tízmilliárd eurós állami támogatást kaphat a Lufthansa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó és megalapozott döntés a május 4-i érettségi - véli a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője.","shortLead":"Jó és megalapozott döntés a május 4-i érettségi - véli a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője.","id":"20200423_Oroszi_Beatrix_erettsegi_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c953945-7f65-4d1a-822d-8898bd6a3601","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Oroszi_Beatrix_erettsegi_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 21:06","title":"Oroszi Beatrix: Jó lesz május 4-én az érettségi, a fiatalok között ritka a halálos koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]