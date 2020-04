A legkülönfélébb fertőtlenítési módokról olvasni az interneten, olykor tudományos vagy legalábbis tudományosnak tűnő forrásokból. Ilyesfajta útmutatót követve egyre többen próbálják mikrohullámú sütőben fertőtleníteni az arcmaszkjukat, arról hallva, hogy ez az eszköz elpusztítja a kórokozókat. Azonban egészen más lehet a fertőtlenítés vége: egyre gyakoribbak az így kigyulladt és elszenesedett védőeszközök.

© Facebook/NHS State Fire Marshal’s Office

Olyannyira, hogy az Arlington megyei (Virginia, Egyesült Államok) tűzoltók kifejezett kéréssel fordultak a lakossághoz: ne tegyék mikrohullámú sütőbe a maszkjaikat, és még egy elégett maszkot is megmutattak a Twitteren. Hasonlókra figyelmeztettek a massachusettsi tűzoltók is, felhívva a figyelmet arra, hogy az emberek elfelejtik, hogy az ilyen maszkokban fém is van az orra csíptetéshez, és ez tüzet okozhat a mikróban. De még ha nincs is fém egy vászonmaszkban, az ilyen maszk igen gyorsan felforrósodhat, és ismételten csak tűz lehet a vége.

De vajon honnan ered a feltételezés, hogy a mikró fertőtlenítheti a maszkot? A Tech Times szerint egy olyan német tanulmányból eredhet a félreértés, amely szerint 56-60 fokos hőmérsékleten, a 2,45 GHz-es otthoni mikrohullámú sütőben mindössze három perc elegendő a ruhaanyagon lévő polio- és parainfluenza-vírusok inaktiválásához. Ez utóbbi vírus pedig hasonló a koronavírushoz.

Mindenesetre az amerikai nemzeti egészségvédelmi ügynökség azt javasolja, hogy a maszkokat mosógépben, mosószer használatával tisztítsuk.

