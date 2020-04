Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív megoldásokat újabb és újabb akadályok nehezítik.","shortLead":"A járvány miatt bevezetett korlátozások elvágták a határon túli vendégmunkások útját az osztrákokhoz. Az alternatív...","id":"202017_apolatlanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daed44cd-d7f6-43a5-95fa-e94545fd54f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2289c1c-9f7d-4487-8d5b-9afa2478c69c","keywords":null,"link":"/360/202017_apolatlanul","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ausztriának az ápolónőkön kívül 200 ezer ingázó kellene az ország működtetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet gyanakodni egy beteg vizsgálatakor.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) kibővítette azt a tünetlistát, amely alapján koronavírus-fertőzésre lehet...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de2b5e8-23c3-4659-963f-028db4215037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703500ee-a75d-4e01-a66a-ea797cc5f252","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_jarvany_megbetegedes_tunetek","timestamp":"2020. április. 28. 08:33","title":"Hat újabb tünetről mondták ki, hogy koronavírus-fertőzésre utalhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","shortLead":"A régészeti munkálatoknak köszönhetően egy új várfalszakaszt és egy Hauszmann-kori lépcsőt is felfedeztek a szakemberek.","id":"20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60501d54-042d-4163-99aa-74d187cc579b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165dc4fe-8556-4f4e-ba31-de74a6fbaec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_budai_var_lelet_varfalszakasz_granit_tabla_regeszeti_feltaras","timestamp":"2020. április. 27. 20:03","title":"Újabb értékes leletekre bukkantak a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","shortLead":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","id":"20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86926f94-a12e-47e6-a5aa-85d47b38d14c","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 28. 21:09","title":"Csökkent az olasz fertőzöttek száma, de így is több mint 105 ezren koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne ájtatos szavakkal és üres fenyegetésekkel védje saját normáit az autokratáktól, hanem zárja el a pénzcsapot.","shortLead":"Egy neves berlini központú elemzőintézet alapítója azt javasolja a Der Spiegelben megjelent írásában, hogy az unió ne...","id":"20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8275cbe-a593-4f85-adb8-9082a91f826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0473f0e-8fda-472b-b519-0b851445d936","keywords":null,"link":"/360/20200428_Gerald_Knaus_der_spiegel_orban_viktor_europai_unio_tamogatas_megvonas","timestamp":"2020. április. 28. 07:30","title":"Gerald Knaus: Orbánék csak a pénzből értenek, ezzel is kell megfogni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent ez pontosan? ","shortLead":"Digitális babakelengyét tett közzé a MOME az izolációban újszülött babájukkal otthon ragadt szülőknek. De mit jelent...","id":"20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4020f87b-98e4-478b-8589-e9c41788f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290838c-d65a-4435-a3db-59b12b5b34b9","keywords":null,"link":"/elet/20200428_letoltheto_babacsomaggal_segiti_a_MOME_a_karanten_idejen_szulo_anyakat","timestamp":"2020. április. 28. 12:11","title":"Letölthető babacsomaggal segíti a MOME a karantén idején szülő anyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal, többeknél még mindig gond van az internettel. A társaság a modemek, routerek újraindítását javasolja.","shortLead":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal...","id":"20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2774a-b871-4894-9f08-47ebc8206a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 19:03","title":"Segíthet, ha még mindig nem megy a UPC-s internet: a Vodafone kéri, indítsa újra a routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]