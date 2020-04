Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kijárási korlátozásokat ellenőrző rendőröket gázolt el egy autós.","shortLead":"A kijárási korlátozásokat ellenőrző rendőröket gázolt el egy autós.","id":"20200428_francia_rendor_autos_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf9388b-1967-4810-a702-2cea2b651444","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_francia_rendor_autos_tamadas","timestamp":"2020. április. 28. 05:10","title":"Rendőrök közé hajtott egy autós Franciaországban, hogy a palesztin helyzet ellen tiltakozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A két cég magánlaborokban vizsgáltatta dolgozói egy részét, de csak egy pár embernek lett pozitív a tesztje.","id":"20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a60c0-e748-4631-b794-5653d24ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_koronavirus_teszt_maganlabor_otp_mol_merkely_bela","timestamp":"2020. április. 29. 09:18","title":"Érdekes eredménye lett a Mol és az OTP koronavírustesztjeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl külügyminisztereként vezényelte a német újraegyesítést. A HVG 1989 decemberében készített portréinterjút Horn Gyulával, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl...","id":"20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf574ec-e980-4186-84f2-e29cb9906182","keywords":null,"link":"/360/20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. április. 28. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Horn Gyula: Életem legnehezebb elhatározása volt a határnyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok alkalmazásában. Tényleg élni fognak a cégek a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel? Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak? És persze: mehetek nyáron szabadságra? – munkajogi kérdéseket tisztázunk Kéri Ádám ügyvéddel, az Adózóna.hu szakértőjével.","shortLead":"Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok...","id":"20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645387b-0613-49a7-8b3b-1dc52b597998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","timestamp":"2020. április. 29. 14:00","title":"Mit tehet meg velem a cégem koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","shortLead":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","id":"20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848d274-f844-409e-bd7b-8a7c33a2a216","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","timestamp":"2020. április. 29. 14:43","title":"A járvány után is lehet majd pluszban túlóráztatni a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","shortLead":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","id":"20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ac427-4826-4df3-9ddb-be7c24e6f15c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","timestamp":"2020. április. 29. 09:33","title":"Amerikában drónokkal segítenék a vírus ellen küzdő orvosokat és ápolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken. ","shortLead":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok...","id":"20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710e769-4d20-493f-a903-fea03a3e8746","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","timestamp":"2020. április. 28. 18:58","title":"Az orosz járvány beindult, Putyin tévébeszédben jelentette be, hogy marad a karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]