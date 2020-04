Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4cda158-9aad-435e-a519-56c5772475b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városvezető videón örökítette meg az aktust.","shortLead":"A városvezető videón örökítette meg az aktust.","id":"20200430_papa_polgarmester_szemet_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4cda158-9aad-435e-a519-56c5772475b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acd125f-23b8-4df2-9429-51a9f62225b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_papa_polgarmester_szemet_hulladek","timestamp":"2020. április. 30. 10:13","title":"Pápa polgármestere bedobálta egy helybeli udvarára annak elszórt szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","shortLead":"Közel nyolcezer ember érkezhet Országos Népi Gyűlés ülésére.\r

","id":"20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a730c-1ded-49ae-839a-f68189ad5bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Kinaban_hamarosan_megnyitjak_az_elhalasztott_parlamenti_ulesszakot","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Kínában hamarosan megnyitják az elhalasztott parlamenti ülésszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is, ezért ment neki a polgármesternek a kormányzó párt helyi szervezete. A közalkalmazotti szakszervezet sem látja jónak a polgármesterek hasonló lépéseit, de szerintük a kassza kulcsa a kormánynál van.","shortLead":"Márki-Zay Péter a járványhelyzet miatt átírná az önkormányzatnál dolgozók munkarendjét, és ezzel együtt a bérét is...","id":"20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91379639-38a6-4b4c-b3c7-0483cbfe2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea322c-e406-45bd-ac1b-3e2819286ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_A_Fidesz_a_szakszervezetek_oldalara_allt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. április. 29. 17:38","title":"A Fidesz a szakszervezetek oldalára állt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","shortLead":"A rabló önkormányzati dolgozónak adta ki magát, közel százezer forintot zsákmányolt.\r

","id":"20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c858e4b9-e504-4204-827f-063961316233","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_maszk_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. április. 30. 16:31","title":"A járványt kihasználva maszkban fosztottak ki egy idős nőt Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","shortLead":"Dr. Christian Chenay egy idősek otthonában segít, de online is konzultál a betegekkel.\r

","id":"20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07b0aa9-db51-459b-a900-1745daea5bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bde4d6-0872-4b29-8c5f-848040f2b375","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_98_evesen_a_jarvany_alatt_is_dolgozik_Franciaroszag_legidosebb_orvosa","timestamp":"2020. április. 29. 11:31","title":"98 évesen, a járvány alatt is dolgozik Franciaország legidősebb orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99b69-75c7-461f-86ce-707194f29db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli felhatalmazás az ifjú konzervatívoknak is sok.","shortLead":"A rendkívüli felhatalmazás az ifjú konzervatívoknak is sok.","id":"20200430_Nepszava_a_Fidelitas_kizarasarol_targyal_a_Neppart_ifjusagi_szervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c99b69-75c7-461f-86ce-707194f29db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dce915b-b712-45a9-9432-f36094bcfda2","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Nepszava_a_Fidelitas_kizarasarol_targyal_a_Neppart_ifjusagi_szervezete","timestamp":"2020. április. 30. 07:31","title":"Népszava: A Fidelitas kizárásáról tárgyal a Néppárt ifjúsági szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több óvintézkedést is bevezet a KLM, arra fognak törekedni, hogy biztosítsák a másfél métert két utas között, a légiutas-kísérők pedig maszkban fognak dolgozni.","shortLead":"Több óvintézkedést is bevezet a KLM, arra fognak törekedni, hogy biztosítsák a másfél métert két utas között...","id":"20200429_Ujraindul_az_AmszterdamBudapest_jarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2046ed3-17cc-4aa0-b514-975ca9851b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e731d9b5-1447-4bf3-bbe8-e97a56721686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Ujraindul_az_AmszterdamBudapest_jarat","timestamp":"2020. április. 29. 18:26","title":"Újraindul az Amszterdam–Budapest-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja az ottaniakat az új, „jóárasított” iPhone.","shortLead":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja...","id":"20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3bf51-a511-460b-8b60-f87bc3b62eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","timestamp":"2020. április. 30. 17:03","title":"Meglepő felmérés: a kínaiak többségét nem érdekli az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]