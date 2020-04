Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek a kórokozóval. Az elhunytak közt van egy 44 éves férfi is, akinek magas vérnyomása és asztmája volt, valamint hepatitis C betegségben szenvedett. A Magyar Nemzet szerint pünkösd után már a szálláshelyek is fogadhatnának vendégeket. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek...","id":"20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ee78d-f8e8-49c5-9dbe-0661a91e1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","timestamp":"2020. április. 29. 07:35","title":"300-ra nőtt a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő napokban döntenek.","shortLead":"A prémiumot a cseh rendőrök, katonák, vámosok és tűzoltók kapják. Az egészségügyi dolgozók jutalmáról a következő...","id":"20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb73ce6c-b09d-48f9-93df-bbe481b9552a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_cseh_kormany_jarvany_rendor_tuzolto","timestamp":"2020. április. 28. 21:55","title":"Csehországban a kormány megjutalmazza a járvány ellen küzdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ellenőrök több higiéniai szabálytalanságot tapasztaltak az intézményben.\r

","shortLead":"Az ellenőrök több higiéniai szabálytalanságot tapasztaltak az intézményben.\r

","id":"20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_pesti_uti_idosek_otthona_kormanyhivatal_ellenorzes_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c5a6ae-1e62-458f-ba9a-2641d1a5c396","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_pesti_uti_idosek_otthona_kormanyhivatal_ellenorzes_birsag","timestamp":"2020. április. 29. 16:34","title":"Megbírságolta a Pesti úti idősotthont a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és nemzetközi díjat nyert rendező. Hajdu Szabolcs a HVG-nek adott interjúban beszél arról is, hogy legújabb – online bemutatott – játékfilmjének atmoszférája miért idézi a 70-es éveket, miközben a Békeidő című alkotás valójában a jelenkor problémáinak látlelete. ","shortLead":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és...","id":"202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7ace2-9944-4f67-b42d-3cf6f22effb3","keywords":null,"link":"/360/202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","timestamp":"2020. április. 28. 16:00","title":"Hajdu Szabolcs: \"A függőség nem az Orbán-éra alatt kezdődött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek igen eltérő eredményeket adnak. Ráadásul naponta, hetente változnak.","shortLead":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15724bff-0def-4969-ae21-965c586e16a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","timestamp":"2020. április. 29. 14:33","title":"Az a baj, hogy a koronavírus-járvány végének becslése nem olyan, mint egy időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni a csatornán, mert úgy találták, hogy Niedermüller Péter kirekesztő kijelentéseket tett az egyik műsorban.","shortLead":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni...","id":"20200429_nmhh_atv_niedermuller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb5ff59-9277-4d93-a964-155c1cdc9fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nmhh_atv_niedermuller","timestamp":"2020. április. 29. 15:07","title":"A Médiahatóság megbüntette az ATV-t Niedermüller kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet hatására jelentősen megugrott a Facebookot napi szinten látogatók száma, így aztán a közösségi oldal által termett profit is sosem látott magasságokban szárnyalt az idei első negyedévben. A második negyedév kiszámíthatatlanságától viszont annyira tart a vállalat, hogy inkább nem is bocsátkozik becslésekbe.","shortLead":"A járványhelyzet hatására jelentősen megugrott a Facebookot napi szinten látogatók száma, így aztán a közösségi oldal...","id":"20200430_facebook_2020q1_elso_negyedeves_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fae24dd-f446-4e93-8443-774687b6e509","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_facebook_2020q1_elso_negyedeves_eredmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 05:03","title":"Csúcsra repítette a Facebookot a koronavírus-járvány, de most jön a feketeleves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti bizottság jelentésében.","shortLead":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti...","id":"20200430_Bajban_a_cseh_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bccbcb-8f26-49c6-a164-9fca050c88d0","keywords":null,"link":"/360/20200430_Bajban_a_cseh_Orban","timestamp":"2020. április. 30. 07:30","title":"Bajban az őrültező és árulózó cseh Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]