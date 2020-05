Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","shortLead":"Rövid, alig félórás sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, ezúttal a Dél-Pesti Kórház főigazgatójával.","id":"20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0fe500-b00d-4561-9384-8c6da78e432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261b1b1-7233-4914-93f7-ebcb3af50fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Operativ_Torzs_folynak_a_gyogyszerkiserletek_a_rokonlatogatas_szabalysertes_lehet","timestamp":"2020. május. 02. 10:55","title":"Operatív Törzs: folynak a gyógyszerkísérletek, a rokonlátogatás szabálysértés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet részt. ","shortLead":"Németországban ugyan most is engedélyezettek a politikai demonstrációk, de azokon egyszerre legfeljebb 20 ember vehet...","id":"20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92df605d-ea05-484a-a77e-f987d565a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3714a1f-2e1b-4d78-993e-4a3a1ccf1816","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_berlin_parizs_majalis_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 19:13","title":"Apró demonstrációk lepték el Berlint, virtuálisan tüntetnek Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","shortLead":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","id":"20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3694e18c-891e-400f-a001-f872ddb576d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","timestamp":"2020. május. 02. 06:41","title":"Nem tévedés: poros ralikra szánt Ferrari ritkaságot kínálnak most eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927af717-e465-4d2d-bcc1-3fb640a1b5cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges kisfilmmel köszöntik az édesanyákat.","shortLead":"Különleges kisfilmmel köszöntik az édesanyákat.","id":"20200501_anyak_napja_allatkolykok_fovarosi_allatkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=927af717-e465-4d2d-bcc1-3fb640a1b5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ebf060-43d3-4264-8049-ce4cfd55c6d6","keywords":null,"link":"/elet/20200501_anyak_napja_allatkolykok_fovarosi_allatkert","timestamp":"2020. május. 01. 18:34","title":"Cuki videóval hangol anyák napjára a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ajánlatkérők között ott van az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség is.","shortLead":"Az ajánlatkérők között ott van az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség is.","id":"20200501_Otmilliard_forintot_ad_az_allam_turisztikai_tanacsokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599a4742-10c3-4458-8f01-27445553b078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Otmilliard_forintot_ad_az_allam_turisztikai_tanacsokert","timestamp":"2020. május. 01. 13:18","title":"Ötmilliárd forintot ad az állam turisztikai tanácsokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor az állam ad munkát mindenkinek, aki most elveszti az állását; egyre nagyobb recessziót várnak az elemzők Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az újranyitásra készül a magyar gazdaság, legalábbis vidéken; a miniszterelnök azt ígérte, ha nem a cégek, akkor...","id":"20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed47097d-68a0-447a-b38d-e6e910989cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_es_akkor_jarvany_kozmunka_munka_valsag_kulonado_recesszio","timestamp":"2020. május. 03. 07:00","title":"És akkor az állásukat elveszítő tízezrek készülődhetnek a közmunkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","shortLead":"A nagybevásárlás online, drágábban történik.","id":"20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d3fadb-ddff-4bab-a8c6-7015a9f7621a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ritkabban_megyunk_piacra_miota_kitort_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 01. 13:42","title":"Ritkábban megyünk piacra a járvány kitörése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi feladataink és online kommunikációnk kakofóniája máskor elnyom.","shortLead":"Elménk lecsendesítése által ráébredünk, mi az igazán fontos, és meghalljuk saját kreatív hangunkat, amelyet napi...","id":"20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc781ed8-76b7-499b-bdb1-a1cc507c514c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81b8093-7d5e-40ca-b543-04ffcb95ba32","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200501_Mire_tanithat_minket_az_egyedullet","timestamp":"2020. május. 01. 14:14","title":"Mire taníthat minket az egyedüllét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]