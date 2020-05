Csináltak egy weboldalt, ami megsemmisíti önmagát, ha 24 órán át senki nem üzen neki

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","shortLead":"A koronavírus új szavakkal gazdagította a nyelveket, az első gyűjteményeket már össze is állították a nyelvészek.","id":"20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b76aca9-545c-4860-aa6b-1b935f880829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0a0594-a7e4-414a-9456-fd1cf0ce79d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200501_karanten_nyelv_veszelszki_agnes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 10:30","title":"Itt a karanténkera, úton lehet már a koronabébi, ne legyünk covidinkák és óvakodjunk a köpőrémtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a99535-e48e-4c25-8d30-6b23129bfab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa legforgalmasabb repülőterének igazgatója arra figyelmeztet, hogy nem lesz kivitelezhető a jövőben az, hogy az utasok egymástól megfelelő távolságban közlekedhessenek.","shortLead":"Európa legforgalmasabb repülőterének igazgatója arra figyelmeztet, hogy nem lesz kivitelezhető a jövőben az...","id":"20200502_A_Heathrow_szerint_lehetetlen_betartani_a_tarsadalmi_tavolsagtartast_a_reptereken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a99535-e48e-4c25-8d30-6b23129bfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb45a1a-5309-437d-987c-47cdd2f0080a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_A_Heathrow_szerint_lehetetlen_betartani_a_tarsadalmi_tavolsagtartast_a_reptereken","timestamp":"2020. május. 02. 15:05","title":"Lehetetlen a távolságtartás a reptereken a Heathrow vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült: csak ebben az esetben változhat a létszám.","shortLead":"Kiderült: csak ebben az esetben változhat a létszám.","id":"20200501_Potfelvetelizniuk_kell_a_szentesi_gimnaziumba_egyszer_mar_felvett_diakoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d230e7-a187-48a0-9978-8d4b018c358d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8eccf7-3797-4b02-a648-f32ce2bb2153","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Potfelvetelizniuk_kell_a_szentesi_gimnaziumba_egyszer_mar_felvett_diakoknak","timestamp":"2020. május. 01. 10:51","title":"Pótfelvételizniük kell a szentesi gimnáziumba egyszer már felvett diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb jeleneteket állítja pellengérre. ","shortLead":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb...","id":"20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c83f99e-a5ee-452f-89ce-467154461d43","keywords":null,"link":"/360/20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","timestamp":"2020. május. 01. 20:30","title":"Duma Aktuál: Madonna arcát összecsípték a méhek, Schwarzenegger kekszet oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","shortLead":"A főpolgármester szerint \"elnökféle\" van ma is, de a köztársaság kilenc évvel ezelőtt eltűnt hazánk nevéből.","id":"20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a745e8-fd23-458d-b695-7a49034164de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cc541f-23de-48af-98b0-e9496f9d5f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karacsony_GergelyGoncz_Arpad_mutatta_meg_a_koztarsasag_jobbik_arcat","timestamp":"2020. május. 02. 20:49","title":"Karácsony Gergely: Göncz Árpád mutatta meg a köztársaság jobbik arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével az elvonón. Kiderül az is, hogyan reagálnak az erdélyi zenészek, mikor először hallják meg apjuk dallamait a Csík zenekar átdolgozásában. Engedem, hadd menjen, második rész. ","shortLead":"Mit jelentett a Most múlik pontosan a Csík zenekar tagjainak? Kiss Tibi elmeséli, hogyan küzdött meg függőségével...","id":"20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331e8d66-b6af-4b13-8af6-9a45424aa73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3980-49ba-438a-be49-a4bfb20a1d55","keywords":null,"link":"/360/20200429_Doku360_Engedem_hadd_menjen_Masodik_resz","timestamp":"2020. május. 02. 20:30","title":"Doku360: Ez a dal segített túllépni édesapám halálán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]