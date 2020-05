Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","id":"20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0aff8a-0cfc-43d2-b674-d5beec50e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 12:47","title":"Spórolósan tudta le az anyák napi üdvözletet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint a nyugat-európaiak, de elindultunk arrafelé.","shortLead":"A magyarok kezdik megismerni, mit várnak tőlük, mi az etikettje az otthoni munkának. Még nem tartunk ott, mint...","id":"202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2008bac6-533a-4502-b7ad-e44cb5e603a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f3ae4-1240-4bd0-b352-949e9ebb618a","keywords":null,"link":"/360/202018__tavmunka__chatelo_magyarok__etikett__oltozz_fel_jol","timestamp":"2020. május. 03. 15:00","title":"Idehaza még bizalmatlanság lengi be a távmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és komplikált is, ez a nap pedig különösen nehéz lehet azok számára, akiknek már nincs anyukája. Rengeteg dal szól az anyákról, az anyákhoz, kiválasztottunk ezekből tízet, amelyek reflektálhatnak ezekre az erős és bonyolult érzésekre. ","shortLead":"Május első vasárnapján, azaz ma ünnepeljük az anyák napját. Az édesanyánkhoz fűződő viszonyunk lehet szívmelengető és...","id":"20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b0a6e2-3816-4644-b16e-280b1c800a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b923712-33a4-4836-972c-76dcbdbdde82","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Dalcsokor_Anyak_napjara","timestamp":"2020. május. 03. 08:30","title":"„Az anyád néha többet tud, mint gondolnád”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére kitisztul az idő. Hétfőn 22 Celsius fok is lehet, kedden újabb hidegfront jön csapadékkel, utána viszont tovább melegszik az idő.","shortLead":"Leginkább északkeleten számíthatunk záporokra vasárnap délután, másutt élénk gomolyfelhőképződés lesz, de esetére...","id":"20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b79714-c784-4ae6-893a-2f2cb1349286","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Delutan_zaporok_csaphatnak_le_eszakkeleten_idojaras_majus_3an","timestamp":"2020. május. 03. 15:21","title":"Délután záporok csaphatnak le északkeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","shortLead":"A sportdiplomata ellen egy névtelen bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni. ","id":"20200503_korrupcios_botrany_uszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e319688c-81b4-4b4f-bd9c-db027a7f883a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81453aed-2740-4c10-9fa6-67160958f410","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_korrupcios_botrany_uszas","timestamp":"2020. május. 03. 15:17","title":"Korrupcióval vádolják az Európai Úszó Szövetség tisztségviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni a védekezésben. \"Egy börtönben élek, ami a lakásomnak van álcázva\" - vallja Szilágyi, aki a mozgásra odafigyel, nem dohányzik, de egy-egy szálra szeret többször rágyújtani. A beszélgetésben elárulja, hogy miért ijed meg néha magától, s szerinte mi köze Orbán Viktor kutyájának a vírushoz. ","shortLead":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni...","id":"20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc65f49f-59e2-4a92-b493-2da87ea488b9","keywords":null,"link":"/360/20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 02. 16:30","title":"Szilágyi János a Home office-ban: \"Hülyének vagyok nézve több millió társammal együtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív a koronavírusteszt a gyógyult pácienseknél, ez azonban – legalábbis a jelenlegi információk alapján – nem jelent problémát.","shortLead":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív...","id":"20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b753e924-4c18-460d-9f27-01676c670614","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","timestamp":"2020. május. 04. 08:33","title":"A WHO szerint tévesek a tesztek, amelyek a gyógyultaknál újrafertőződést mutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]