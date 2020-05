Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","shortLead":"Az Apollo-missziók előtt tiszteleg új, az űrhajósok szkafanderét idéző karórájával a Casio.","id":"20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de23307d-2313-4097-8310-5b43f176b2ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ddbc3-389f-4b63-8da4-b2e35134824a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_nasa_karora_casio_gshock_dw5600nasa20","timestamp":"2020. május. 03. 15:03","title":"Egy pillanat alatt elkapkodták a Casio NASA-témájú karóráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegség áldozatainak száma 243 ezer felett jár. A legtöbb fertőzött az USA-ban él.","shortLead":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2...","id":"20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a5e14-e22f-460c-a1e2-63b4d2d01951","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"84 ezerrel több koronavírusos lett egy nap alatt a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"A sirályszárnyas régi Mercedes sportkocsi nyitható tetejű roadster változata igen komoly értéket képvisel.","id":"20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5566600-12b1-4062-b671-4767e6f917e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b240c81-2d40-43c9-8f11-7bb7a9bb8244","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_meregdraga_pajtalelet_alig_hasznalt_60_eves_mercedes_300_sl_roadster_bukkant_fel","timestamp":"2020. május. 03. 06:41","title":"Méregdrága pajtalelet: alig használt 60 éves Mercedes 300 SL bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte. A HVG 1989 júniusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Az MNB kétszeresen volt elnökét a rendszerváltás az akkor meg is szűnő Országos Tervhivatal államtitkáraként érte...","id":"20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07e58d76-b4ad-4464-ba26-202ce106c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b834c1-8b50-4c15-bdc0-50b5a788a54b","keywords":null,"link":"/360/20200502_Rendszervaltok30__Suranyi_Gyorgy_Orszagos_Tervhivatal_allamtitkara","timestamp":"2020. május. 02. 14:00","title":"Rendszerváltók30 – Surányi György: A legbüszkébb a Bokros Lajossal írt könyvemre vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"","category":"vilag","description":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","shortLead":"A szombati kormányülés után hirdette ki a hosszabbítást az egészségügyi miniszter.","id":"20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736626d3-e99b-489a-a986-f8450bfd976a","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Franciaorszagban_julius_24ig_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2020. május. 02. 18:34","title":"Franciaországban július 24-ig meghosszabbítják a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","shortLead":"A műsorban Orbán Viktor és kormánya a kínai vezetéssel és Erdogan autokrata rendszerével került egy etapba.","id":"20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace965bc-a2e0-49d1-85cc-62826c116079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e77f5-e1ed-4fe3-aa19-cc2150d41646","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kovacs_Zoltan_reagalt_arra_hogy_Hannibal_Lecterkent_abrazoltak_Orbant_a_ZDF_szorakoztato_musoraban","timestamp":"2020. május. 02. 18:06","title":"Kovács Zoltán reagált arra, hogy Hannibal Lecterként ábrázolták Orbánt a ZDF szórakoztató műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Németországban arról kellene gyorsan dönteti az autóipari szövetség szerint, hogy milyen ösztönzőkkel tudnák mihamarabb feltámasztani az újautó-piacot, ami újra beindíthatná a gazdaságot is. ","shortLead":"Németországban arról kellene gyorsan dönteti az autóipari szövetség szerint, hogy milyen ösztönzőkkel tudnák mihamarabb...","id":"20200503_autovasarlast_osztonzo_kedvezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df8a729-5df0-4436-a041-6f199f2f38ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_autovasarlast_osztonzo_kedvezmenyek","timestamp":"2020. május. 03. 15:44","title":"Most nem csak az elektromos autók eladásához kellhetnek támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]