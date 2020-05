Többen bukásra ítélték, ám a jelek szerint nagyon is megérte elkészíteni a virtuális valóságra szabott Half-Life: Alyxot.

Egy jó videojáték esetében nem csupán a tartalom, a platform is igen fontos, hiszen sok múlik rajta, milyen közegben lesz elérhető. A virtuális valóságban (VR) játszható programok eddig nem értek el kiugró értékesítést, de a Valve gondozásában készült Half-Life: Alyx ezen is tudott változtatni: a piac ezt a szegmensét figyelő Road to VR szerint áprilisban 950 ezerrel nőtt azoknak a Steam-felhasználóknak a száma, akik mára valamilyen VR-eszközzel rendelkeznek.

Az oldal adataiból azt is tudni, melyek azok a készülékek, amelyeket előnyben részesítenek a játékosok. A hivatalos számok alapján a piac legnépszerűbbje a Facebookhoz tartozó Oculus márka, 44,6 százalékkal uralja az első helyet. A ranglista második helyén (30,3%) a HTC eszközei állnak, a harmadikon pedig a Valve (11,9%) saját terméke található. A sor a Windows Mixed Reality (WMR) szolgáltatással kompatibilis készülékekkel folytatódik (8,5%), majd az egyéb termékek (4,6%) zárják.

Bár a különféle VR-játékok miatt eddig is előfordult, hogy a felhasználók ilyen kiegészítőket vásároltak a pénzükből, akkora növekedésre, amelyet az Alyx tudott kiváltani, még nem volt példa. Az oldal azt egyébként nem említi, hogy a kiugró számok kifejezetten az új Half-Life-nak lennének köszönhetők, de a külföldi szaklapok által közzétett, több mint remek értékelésekből (és persze a játék megjelenésének idejéből) nem igazán lehet másra következtetni.

Ugyanakkor a 950 ezres növekedés ellenére a VR-játékosok száma továbbra is elenyésző maradt, hiszen a PC-sek és a konzolosok ennél azért jóval többen vannak. Hogy ez a jövőben is így lesz-e, természetesen nem tudni, az viszont biztosnak látszik, hogy minőségi tartalmakkal azok figyelme is felkelthető, akik eddig direkt kerülték a VR-témájú videojátékokat. Ennek leggyakoribb oka, hogy a termékek drágák és nem nyújtanak olyan élményt, mint a hagyományos videojátékozás.

A Half-Life: Alyxról írt kritikánk itt olvasható.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.