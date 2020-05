Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még be sem kapcsolták.","shortLead":"Négy adótornyot gyújtottak fel ismeretlenek, akik szerint az 5G terjeszti a koronavírust. Kiderült, az állomásokat még...","id":"20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5f6640-e344-4911-a9d5-d34f328a9841","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_5g_kanada_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. május. 06. 11:03","title":"Kanadában is gyújtogattak az 5G miatt az összeesküvés-elméletek hívői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó megrendelt példányait érthető módon igyekeznek maximálisan testre szabni a vevők.","id":"20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99313888-df9f-4c56-9dda-c8dc12da7212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b8622e-6cd8-481c-b9a0-d423e6adf538","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_lelepleztek_hogy_konkretan_milyen_bugattikat_rendelnek_a_tehetos_vasarlok","timestamp":"2020. május. 07. 09:21","title":"Elárulták, milyen Bugattikat rendelnek a tehetős vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt az önkormányzatok kivéreztetésére használja fel. Ugyanakkor reméli, hogy a szó köznapi értelmében őszre helyreáll az élet, és a válság utáni újrakezdés egy jobb világot hozhat el, egy zöldebbet, és olyat, amely a szolidaritáson alapul.\r

","shortLead":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt...","id":"20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e246b8-9dd7-4633-997a-7299261f5e02","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem megy csődbe, de a tömegközlekedés földbe állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","shortLead":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","id":"20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024577e-bfe7-4678-83b6-3f477b068a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:38","title":"Átlépte a 30 ezret a koronavírus brit áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","shortLead":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","id":"20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f178a3bb-e1da-469e-bfa3-cbe5b17c4479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","timestamp":"2020. május. 07. 06:41","title":"Nem kér elnézést: autópályán száguld a 960 lovas Lamborghini SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","shortLead":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","id":"20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0ee56-faa0-4c7c-ba08-90cb931c44f9","keywords":null,"link":"/elet/20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","timestamp":"2020. május. 06. 21:01","title":"Egy fesztivál már biztosan lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","shortLead":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","id":"20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89b3da-04e5-4d52-9e54-b48d0b71505e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","timestamp":"2020. május. 07. 11:20","title":"Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű lett az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]