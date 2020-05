Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé.\r

\r

","shortLead":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek...","id":"20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598652c-07c7-4a5f-b4b0-51db472d96ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","timestamp":"2020. május. 06. 08:58","title":"Hallotta már David Beckhamet felolvasni a Harry Potterből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti-Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd0f611-8c0b-4728-8726-36d1a473b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b6abaa-b6db-4e7c-af69-7e4c8720b985","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenversek_II__Kiss_Judit_Agnes","timestamp":"2020. május. 06. 16:45","title":"Karanténversek II. - Kiss Judit Ágnes: Békeidő és A Nagy Ragály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f","c_author":"Gergely Márton, Riba István","category":"360","description":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. ","shortLead":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két...","id":"202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f099462-6d9a-45c0-b1d7-a15aec65481d","keywords":null,"link":"/360/202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","timestamp":"2020. május. 07. 07:00","title":"Orbánék járványügyi taktikája: ha nyitni akarsz, készülj a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953","c_author":"HVG","category":"360","description":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt ajánlotta olvasni tavaly nyárra. Most pedig szerzője a Pulitzer-díjat is megkapta.","shortLead":"Colson Whitehead A Nickel-fiúk című művét valódi \"rém\"történet ihlette. A volt amerikai elnök egyebek közt ezt...","id":"202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a48bc98-84c0-49d3-8af4-6986ae28e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf5200f-ba9d-4dfd-b155-6a1a213765a5","keywords":null,"link":"/360/202018_konyv__igaz_remtortenet_colson_whitehead_anickelfiuk","timestamp":"2020. május. 05. 16:30","title":"Magyarul is olvasható egy könyv Barack Obama bakancslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ugyanakkor nem magyarázta meg az államtitkár, mégis hogyan, vagy milyen módon.","shortLead":"Azt ugyanakkor nem magyarázta meg az államtitkár, mégis hogyan, vagy milyen módon.","id":"20200505_novak_katalin_jarvany_csaladok_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b28170-d8a1-4a79-8671-fee8a8d5aa4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200505_novak_katalin_jarvany_csaladok_munka","timestamp":"2020. május. 05. 19:04","title":"Novák Katalin: A járvány után is mindenki el fogja tudni tartani a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett a világon, az ellenzék viszont továbbra is rendszerszintű korrupcióról beszél.","shortLead":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett...","id":"20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc0aba-bd86-4990-84e8-ace95ecf2912","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","timestamp":"2020. május. 06. 17:29","title":"Nem kímélték Poltot és az ügyészséget a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ce47de-8ab6-4e36-aa27-45837c7c401e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt nemcsak a gyártási, hanem a helyi értékesítési tevékenységek is teljesen leálltak.","shortLead":"A koronavírus miatt nemcsak a gyártási, hanem a helyi értékesítési tevékenységek is teljesen leálltak.","id":"20200505_egyetlen_uj_autot_sem_adtak_el_a_mult_honapban_az_136_milliard_lakosu_indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce47de-8ab6-4e36-aa27-45837c7c401e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c97b5e-a93a-4b27-87ed-c7dec0aa67f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_egyetlen_uj_autot_sem_adtak_el_a_mult_honapban_az_136_milliard_lakosu_indiaban","timestamp":"2020. május. 05. 11:21","title":"Egyetlen új autót sem adtak el a múlt hónapban az 1,36 milliárd lakosú Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]