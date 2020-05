Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős elbocsátási hullám indult a tengerentúlon, miután életbe léptek a járvány miatti szigorú intézkedések.","shortLead":"Erős elbocsátási hullám indult a tengerentúlon, miután életbe léptek a járvány miatti szigorú intézkedések.","id":"20200506_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40927bf7-dd62-4dab-b9aa-ff169fdf11f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44abbd87-5fa3-4c2c-b11b-98e5a93c68ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_egyesult_allamok","timestamp":"2020. május. 06. 15:27","title":"20 millió amerikai vesztette el az állását áprilisban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","shortLead":"Várhatóan a világjárvány megtöri a drágább, de minőségi termékeket előtérbe helyező két évtizedes iparági trendet. ","id":"20200506_italkereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ec5b22-3ac5-4fbd-8c84-c2f63050f6de","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_italkereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 18:05","title":"A kézműves sörök vesztét is elhozhatja a koronavírus, az európai főzdék harmada mehet tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e74ac-ffe9-41aa-ac58-ab409333de4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszeresen vizsgálja az egyik német kutatólaboratórium, hogy mi a helyzet az androidos világ biztonsági frissítéseivel, ezek tempójával, elterjedtségével. Jó hír, hogy az idő múlásával egyre jobb a helyzet.","shortLead":"Rendszeresen vizsgálja az egyik német kutatólaboratórium, hogy mi a helyzet az androidos világ biztonsági...","id":"20200507_security_research_labs_androidos_gyartok_biztonsagi_frissitesek_patch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e74ac-ffe9-41aa-ac58-ab409333de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2da8ea6-1cab-4a7b-998d-9967a9cb5c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_security_research_labs_androidos_gyartok_biztonsagi_frissitesek_patch","timestamp":"2020. május. 07. 08:03","title":"Melyik androidos gyártó milyen gyorsan küldi ki a frissítéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára termelnek. Az se feltétlenül jár jobban, aki maszkgyártással pótolná a kiesett bevételt.","shortLead":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára...","id":"20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d328d53-0255-4bb4-8f0e-b6df625a3d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 20:00","title":"A maszkgyártás sem megoldás: megszűntek a hazai ruhagyártók bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]