[{"available":true,"c_guid":"fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz maszk is jár, néha gumikesztyű is. 80 ezer diákot és a tanárokat, valamint az egyéb kisegítő személyzetet is ideértve hétfőtől öt napon át 150 ezren kénytelenek elhagyni az otthoni karantént, és egyszeriben sokakkal kerülnek közelségbe. Az biztos, hogy ez az érettségi bekerül a történelemkönyvekbe. ","shortLead":"A rendhagyó körülmények rendhagyó kiegészítőket követelnek: az idei érettségin a járványhelyzet miatt az ünneplőhöz...","id":"20200506_Nagyitas_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa22f840-0615-4f7a-b143-9f5346edbc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53c237-e80c-4202-bf23-d0dbcb41a5b9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200506_Nagyitas_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 17:55","title":"Szerencsét hoz-e a maszk az érettségin? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","shortLead":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","id":"20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba62de7-bc8d-409a-912d-11223ce40bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","timestamp":"2020. május. 08. 10:09","title":"Újraindul két kisvasút, de a maszk kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára termelnek. Az se feltétlenül jár jobban, aki maszkgyártással pótolná a kiesett bevételt.","shortLead":"Behúzták a féket a textil- és ruházati cégek, és a magyar ruházati üzemek is bajban vannak, hiszen döntően bérmunkára...","id":"20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e008222c-a152-4fce-b399-5aa4b1b466ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d328d53-0255-4bb4-8f0e-b6df625a3d3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Nem_megoldas_a_maszkgyartas_a_hazai_textil_es_ruhazati_cegek_es_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 20:00","title":"A maszkgyártás sem megoldás: megszűntek a hazai ruhagyártók bevételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb csökkenéssel megúszták azt a hónapot.","shortLead":"A német autóipar gyakorlatilag összeomlott márciusban, és ritka az olyan ágazat, ahol 10 százalékosnál kisebb...","id":"20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d543e95-1179-4ab5-ad43-c386c9887caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb690c85-8d02-47b8-86bb-ddf142abf801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_nemetorszag_ipar_auto_destatis_statisztika_nemet","timestamp":"2020. május. 07. 09:05","title":"Ameddig a statisztikusok ellátnak, nem zuhant még ekkorát a német ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","shortLead":"Jókora veszteséget hozott a Mol számára a gyenge forint, a zuhanó olajár és a koronavírus miatti korlátozások.","id":"20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20aa1bd-338c-4a7f-b8ff-6714609ad1ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_mol_veszteseg_olaj_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 05:14","title":"48 milliárd forint lett a Mol vesztesége az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik a Covid-19 megbetegedések leküzdésére. Az első betegeknek a Dél-Pesti Centrumkórházban adták be gyógyultak vérplazmájából előállított szérumot. A kezelésnek azonban vannak korlátai, de ezek kitágításán több egyetem és kutatócsoport is gőzerővel dolgozik, a munkában kulcsszerepet játszik egy Ausztriában alapított magyar cég is.","shortLead":"Kilenc ember már Magyarországon is megkapta a vérplazma-terápiát, ami jelenleg a legígéretesebbnek mutatkozik...","id":"20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36fd9022-3605-4472-93cc-d08e1a2a2393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4002592-47ed-420f-80ba-c21478c50d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_magyar_koronavirus_beteg_verplazma_kezeles","timestamp":"2020. május. 06. 20:20","title":"Egyelőre nagy sikernek tűnik a vérplazmakezelés, de most még sok korlátja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","shortLead":"Kiderült néhány dolog a középszintű vizsga első és második részéről.","id":"20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6461e552-7101-468e-8338-7fdb95531b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b566c01-6f82-4ed7-a4d1-17753239616c","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_angolerettsegi_2020_feladatok","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Megjöttek az első infók az angolérettségi feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]