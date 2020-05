Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt.","shortLead":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt...","id":"202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931de34f-32ae-45c0-9410-eefef9408fc4","keywords":null,"link":"/360/202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","timestamp":"2020. május. 10. 08:30","title":"Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","shortLead":"Egy idős vuhani férfi koronavírus-tesztje pozitív lett. Észak-Kínában egy városban magasra emelték a riasztási szintet.","id":"20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b146147-38bb-478c-900f-e0202a645640","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ujra_megjelent_Vuhanban_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 15:47","title":"Újra megjelent Vuhanban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","id":"20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7498c81-e975-4a59-bcda-8384ffef8b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 10. 07:13","title":"50 új fertőzött, 8 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","shortLead":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","id":"20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb375af3-f83e-4b9a-951c-fce0f71ccb46","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 09. 08:28","title":"187 országban van jelen a koronavírus - hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","shortLead":"Miközben két ellenzéki kerülettől másfél milliárd forintot vontak el, Nyíregyháza focicsapata örülhet.\r

","id":"20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc5842b5-111a-4b99-91f0-87e6f76f93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f33d2d-bf04-4fe6-beaa-823db14fbef0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_300_millio_forinttal_tamogatja_a_kormany_a_nyiregyhazi_edzokozpont_epiteset","timestamp":"2020. május. 10. 19:25","title":"Elvonások? 300 milliót adott a kormány a nyíregyházi edzőközpontra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","shortLead":"A hatfokozatú kéziváltós német szedán egyedi konstrukciójú benzinmotorja 275 lóerős. ","id":"20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccc9274-d3c7-455d-8a8f-2782cdf4eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5caddf8-c5f1-4f08-ab73-7722708c423f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_w8as_motorral_szerelt_igen_ritka_vw_passatot_arulnak_tatabanyan","timestamp":"2020. május. 10. 06:41","title":"W8-as motorral szerelt igen ritka VW Passatot árulnak Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]