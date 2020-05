A koronavírus miatti veszélyhelyzet első napjaiban, március közepén a hanghívások terén 50 százalékos forgalomnövekedést mértek a Vodafone-nál, ez később visszament 40 százalék körüli értékre és azóta is ezen a szinten áll. A mobilinternet adatforgalomban 20-25 százalékos bővülés a jellemző, viszont a nagyobb eseményeknél 50 százalék fölötti a növekedés. „A vezetékes hálózaton a torrentezés, a játék- és a HD minőségű filmletöltések okozzák a növekedést. Sokszor egy új játék vagy játék új verziójának megjelenésekor járatják csúcsra a hálózatot. Ilyenkor nagyon kell figyeljünk, hogy a hatóságok munkája, a digitális oktatás, illetve az otthonról történő munkavégzés előnyt élvezzen” – mondta Budai J. Gergő.

Ötmilliárdos mínusz

Azt is hangsúlyozta, hogy bár sokan úgy vélik, a távközlés egyértelmű nyertese a járványhelyzetnek, ez egyáltalán nincs így. A megnövekedett kapacitásigény miatti beruházások, a roaming szinte teljes megszűnése, a felhasználóknak nyújtott kedvezmények, az előfizetők egy részének lemorzsolódása, vagy fizetésképtelenné válása két hónap alatt ötmilliárd forinttal rontotta a vállalat mérlegét” – magyarázta az alelnök, aki azt is hangsúlyozta, hogy ugyan kisebb fennakadások voltak a hálózat működésében, komoly hiba egy sem történt. (Április végén a már a Vodafone UPC-től örökölt vezetékes internethálózatán hosszú órákon át jelentős akadozásokat tapasztaltak az előfizetők. Mint kiderült, a hiba nem a Vodafone-nál volt.)

Bár a járványhelyzet miatt lelassult a Vodafone 5G-hálózatának fejlesztése – a partnerek egy része is a halasztás mellett volt és a Vodafone is a hálózat biztonságos működtetését tartja prioritásnak – a cég márciusban újabb frekvenciákat vásárolt a hálózat bővítéséhez. „Összesen 38,65 milliárd forint értékben vásároltunk frekvenciákat az NMHH-pályázatokon. A Vodafone Magyarország összesen 80 MHz-et vásárolt az árverésen, az 5G hálózat bővítését szolgáló 3,6 GHz-es és 700MHz-es frekvenciákból, amelyek együtt teszik lehetővé a sebesség, a kapacitás és a lefedettség növelését is. Nagyon fontos lépés volt ez számunkra, ezekkel a frekvenciákkal tovább folytathatjuk a hazai 5G hálózat fejlesztését, ami rengeteg lehetőséget tartogat az Magyarország versenyképességének előmozdítására”– mondta az alelnök.

A frekvenciahasználati engedély 15 évre, 2035-ig szól, de fennáll a további ötéves hosszabbítás lehetősége is. A szabályok értelmében a Vodafone Magyarországnak az újonnan megszerzett frekvenciakészletért – a kiépítési kedvezményeket is figyelembe véve – jelenleg 100,75 millió, 2030-tól pedig ennek dupláját, 201,5 millió forintot kell majd havonta fizetnie. Erre jönnek rá még a kiépítés költségei, amelyek igen tetemesek, pár éves távlatban megközelítik a frekvenciavásárlás összegének milliárdjait.

Az 5G és a koronavírus

Nagy-Britanniában és Hollandiában több helyen is megrongáltak bázisállomásokat olyan aktivisták, akik szerint összefüggés van a koronavírus-járvány és az 5G hálózatok működése között, Magyarországon a média és a lakosság is sokkal fegyelmezettebben áll a témához. „Ennek megfelelően Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy a legtöbben tudják, hogy ez csupán egy álhír és nincs semmilyen hiteles tudományos bizonyíték, amely összekapcsolná az 5G mobiltechnológiát a koronavírus terjedésével. Ezt több nemzetközi (WHO, EU) és hazai szervezet is megerősítette” – tette hozzá. Azért sem lehet összefüggés a járvány és az 5G hálózatok között, mert a betegség olyan térségekben is felütötte a fejét, ahol nincs 5G-hálózat.

Az is figyelemre méltó, hogy az 5G számára felszabadított frekvenciákat másra már eddig is használták, és ez nem okozott egészségkárosodást.

„Az 5G technológiához szükséges 700 MHz sávot az elmúlt 50-60 évben földfelszíni műsorszórásra használtuk Magyarországon, illetve még használjuk szeptemberig. Tehát felettébb érdekes lenne, ha ez a frekvencia tartomány – hátunk mögött az elmúlt 50-60 év tapasztalatával, hírtelen káros lenne” – mondta Budai J. Gergő.

Míg az 5G-hálózat kiépítése lelassult, a járvány nem fékezte le az UPC-Vodafone április elsején teljessé vált összeolvadását: ezen a napon hivatalosan is megszűnt a UPC márkanév, és jogilag is egy entitásként folytatja tovább a működését Magyarországon az egybeolvadt két cég. Az viszont kihívást jelent, hogy a két teljesen különálló IT-rendszert úgy kell összehangolni, hogy ezt a munkát is otthonról végzik a szakemberek.

