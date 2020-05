Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","shortLead":"A Carnival Breeze nevű üdülőhajó legénységének egy magyar tagja hunyt el. ","id":"20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e7a52-795c-4113-89ea-03f45d851c41","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ongyilkos_lett_egy_magyar_ferfi_az_egyik_oceanjaron","timestamp":"2020. május. 10. 16:52","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","shortLead":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","id":"20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f16a7b-c80c-44db-a6ee-2eb7a9117ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","timestamp":"2020. május. 10. 17:04","title":"Autóval ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83177c8f-75e2-4e30-b36f-92efee3a942d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A válások a legritkább esetben történnek derült égből villámcsapás jelleggel. A gyülekező viharfelhők nyomasztó légkört jelentenek a családban, és sokszor nem könnyű megfigyelni, hogyan rendeződnek át az erővonalak a felszín alatt. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"A válások a legritkább esetben történnek derült égből villámcsapás jelleggel. A gyülekező viharfelhők nyomasztó légkört...","id":"20200510_Gyerekek_a_kem_szerepeben_a_valas_eloszobajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83177c8f-75e2-4e30-b36f-92efee3a942d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a4e48a-2640-4b71-b1bf-40a13f0ac46f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200510_Gyerekek_a_kem_szerepeben_a_valas_eloszobajaban","timestamp":"2020. május. 10. 20:15","title":"Gyerekek a kém szerepében a válás előszobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 5,6 millió tesztet végeztek el.","shortLead":"Az országban már több mint 5,6 millió tesztet végeztek el.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_fertozes_oroszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49285db-e769-4612-9da1-aa27ba78c97a","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_fertozes_oroszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 11. 11:43","title":"Naponta 10 ezernél is többen fertőződnek meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","shortLead":"A miniszterelnök utólag sem hozna másmilyen döntéseket.","id":"20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b7910-0a26-47c1-b67a-cac33e60ba5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Conte_Az_olaszok_a_nyarat_mar_nem_az_erkelyen_fogjak_tolteni","timestamp":"2020. május. 10. 15:21","title":"Conte: \"Az olaszok a nyarat már nem az erkélyen fogják tölteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek szokásos évszaka még el sem kezdődött.","shortLead":"A hadsereg bevetésével arra reagálnak, hogy idén minden korábbinál nagyobb az erdőirtások mértéke, pedig az erdőtüzek...","id":"20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f6dbe3-6875-471d-98cf-8df95127b912","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_katonai_muveletet_brazilia_amazoniai_esoerdok","timestamp":"2020. május. 12. 05:27","title":"Katonai műveleteket indít Brazília az amazóniai esőerdők védelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve a pluszkiadások a távközlési vállalat mintegy ötmilliárd forintjába kerültek – erről, valamint a Vodafone-UPC összeolvadásról és az 5G-vel kapcsolatos összeesküvéselméletről beszélt Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatótanácsának alelnöke. ","shortLead":"A járványhelyzet miatt lelassult a magyarországi 5G-hálózat fejlesztése, s az elmaradt bevételek, illetve...","id":"20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89102872-ca51-442f-a7e0-e6f3cc185a54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_vodafone_5g_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 20:06","title":"Torrentezés és milliárdok: Így érinti a Vodafone-t a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]