Az álhírek terjesztésének legjobb forrása a közösségi média: egy hat országot vizsgáló friss kutatás szerint háromból egy ember találkozott már álhírekkel a közösségi oldalakon. Ilyen helyzetben, mint ami most van, tovább növelhetik a koronavírus-járvány okozta pánikot az ellenőrizetlen, hamis hírek, ezért a szolgáltatóknak is lépniük kell. A Twitter is szépen mozgolódik ebben az ügyben, márciusban például kibővítették iránymutatásaikat olyan tartalmak kezelésére, amelyek ellentétesek koronavírus ügyben a globális és helyi, hiteles forrásból származó információkkal, most pedig új eszközt vet be a megtévesztő és vitatott információk ellen: a címkézést.

Maga a címkézés persze nem újdonság a Twitternél (volt már ilyen az év elején a manipulált tartalmakkal kapcsolatban), most viszont – derül ki blogbejegyzésükből – azoknál a tweeteknél fognak megjelenni címkék, amelyek potenciálisan káros, félrevezető információkat tartalmaznak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Ez a korábban elküldött tweetekre is vonatkozik. A címkék egy Twitter által kezelt oldalra vagy külső megbízható forrásra mutatnak, amely további információkat tartalmaz a tweeten belüli állításokról.

A Twitter figyelmeztetést is alkalmazhat egy tweetre, ha az ellentmondana a közegészségügyi szakértők útmutatásainak. Ez a figyelmeztetés egy üzenettel fedi le az eredeti tweetet, és a tényleges tweet megtekintéséhez külön rá kell kattintania a bejegyzésre.

© Twitter

A vállalat azt is kidolgozta, hogy miként fogja értékelni a hamis vagy félrevezető tartalmú tweeteket három különböző kategóriában. Vannak a megtévesztő információk (olyan állítások, amelyeket a közegészségügyi hatóságok hamisnak bizonyítottak), ezeket címkézi és súlyosságuktól függően akár el is távolíthatja, a vitatott állítások (amelyek valódisága vagy hitelessége vitatott), ezeket is címkézi és figyelmeztetést ad ki velük kapcsolatban, illetve az ellenőrizhetetlen információk, amelyek akár igazak is lehetnek, de nem erősítettek meg a megosztáskor, ezekkel egyelőre nem tesz semmit.

Ez a rendszer jelenleg fejlesztés alatt áll és prioritásként kezelik a Twitternél a tartalmak vizsgálatát és a címkézést. Nem árt tudni, hogy a Twitterbe nem bejelentkezett emberek által megtekintett tweetek és beágyazott tweetek továbbra is címke nélkül jelenhetnek meg.

